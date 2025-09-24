日本ハム戦に「＝LOVE」が来場

■ロッテ 2ー0 日本ハム（22日・エスコンフィールド）

22日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-ロッテ戦に「＝LOVE（イコールラブ）」が登場。人気メンバーの佐々木舞香さんはX（旧ツイッター）を更新し、「ライブもたくさんの人が見てくださって嬉しかったです！ ありがとうございました」」と1日を振り返った。披露したきつねダンスはX（旧ツイッター）で話題となっている。

同戦ではメンバーの高松瞳さんがファーストピッチセレモニーに登場。そして5回表が終わると、きつね耳のカチューシャをつけた「＝LOVE」のメンバーが登場。ファイターズガールと共に華麗なダンスを披露し、球場を虜にした。

グループ内で随一の人気を誇る佐々木さんのダンスは、Xで「流石に可愛すぎる」「透明感すごい」「この可愛さにやられた人何人いるんだろう」「破壊力ありすぎ」「透明すぎる、透明感じゃなくて透明」「女神かな」と大バズリしている。

出演を終えた佐々木さんはXで「北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ戦に出演させていただきました 瞳のファーストピッチも見守れて、ライブもたくさんの人が見てくださって嬉しかったです！ ありがとうございました」ときつねの絵文字を添えて投稿した。（Full-Count編集部）