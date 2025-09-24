【ウルトラマンオメガ】10月放送場面カット！ ゾヴァラス襲来！ 演じるのは新田健太
日本時間2025年7月5日（土）あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信がスタートした新番組『ウルトラマンオメガ』。10月の放送場面写真＆エピソードが一挙公開された。また、ソラト＝オメガを追い詰めるゾヴァラス役にアクション俳優・新田健太が登場する。
円谷ファンにむけた夢の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』。その前夜祭で発表となったウルトラマンオメガの新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネスが、ついに10月放送に登場となる。パワーアップを遂げる『ウルトラマンオメガ』の活躍を切り取った10月放送の場面写真が一挙に公開された。
第13話では、エルドギメラとの激闘の最中、コウセイがメテオカイジュウ・レキネスを呼び出す姿をアユムに目撃されたことの説明の仕方に悩むコウセイとソラトの前に、あの友好珍獣が姿を現す。
そして、第14話では、ソラトの前に、黒いメテオをもつ謎の男・ゾヴァラスが立ちはだかり、突如襲い掛かる。ゾヴァラスは黒いメテオを使いメテオカイジュウ・ヴァルジェネスを操り、オメガの過去に深く関わる存在として暗躍する。その正体とは一体何者なのか――。ゾヴァラス役は、アクション俳優として数々の映画や特撮作品に携わり、アクションクルーとしても活躍する新田健太が演じる。本作では、ソラトと街中を駆け巡りながら戦う激しいアクションシーンも必見だ。
さらに第16話から『ウルトラマンオメガ』は新たなフェーズへと突入！ 今後の情報解禁に乞うご期待。加速する物語の展開から、ますます目が離せない。
＞＞＞10月放送場面カットをすべてチェック！（写真9点）
◆10月4日O.A.：第13話「アユ姉にバレちゃった！」
エルドギメラとの戦いの中で、レキネスを呼び出す姿をアユムに見られてしまったコウセイ。
コウセイはソラトと共に、脱線しながらも今までの出来事を思い返し、アユムへの説明の仕方に悩む。
アユムが到着し、緊張に包まれた太陽倉庫の中に、1匹の珍客が訪れる！？
◆10月11日O.A.：第14話「オメガ抹殺指令」
大仁市に黒いメテオを首に掛けた謎の男が舞い降りた。一方その頃、太陽倉庫にコウセイが現場調査で知り合ったウタ サユキが突如訪れる。アユムの師でもある天才科学者のサユキとのマイペースなやりとりも束の間、ソラトの命を執拗に狙う侵略者の魔の手が襲い掛かる…！
◆10月18日O.A.：第15話「守る者たち」
謎の生命体ゾヴァラスは、黒いメテオを持つメテオカイジュウ・ヴァルジェネスと、オメガの過去に深く関わっていた。怪獣を操る強力な能力を持つゾヴァラスからヴァルジェネスを救う為、ソラト達はNDFも巻き込んだ決死の作戦を開始する！
◆10月25日O.A.：第16話「怪特隊特務班」
アユムの師・サユキからの依頼で怪特隊特務班の活動拠点となった太陽倉庫に機材が準備される中、漁港に謎の怪獣が現れる。ソラト達は新たな装備を手に、その調査へ向かう！
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
円谷ファンにむけた夢の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』。その前夜祭で発表となったウルトラマンオメガの新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネスが、ついに10月放送に登場となる。パワーアップを遂げる『ウルトラマンオメガ』の活躍を切り取った10月放送の場面写真が一挙に公開された。
そして、第14話では、ソラトの前に、黒いメテオをもつ謎の男・ゾヴァラスが立ちはだかり、突如襲い掛かる。ゾヴァラスは黒いメテオを使いメテオカイジュウ・ヴァルジェネスを操り、オメガの過去に深く関わる存在として暗躍する。その正体とは一体何者なのか――。ゾヴァラス役は、アクション俳優として数々の映画や特撮作品に携わり、アクションクルーとしても活躍する新田健太が演じる。本作では、ソラトと街中を駆け巡りながら戦う激しいアクションシーンも必見だ。
さらに第16話から『ウルトラマンオメガ』は新たなフェーズへと突入！ 今後の情報解禁に乞うご期待。加速する物語の展開から、ますます目が離せない。
＞＞＞10月放送場面カットをすべてチェック！（写真9点）
◆10月4日O.A.：第13話「アユ姉にバレちゃった！」
エルドギメラとの戦いの中で、レキネスを呼び出す姿をアユムに見られてしまったコウセイ。
コウセイはソラトと共に、脱線しながらも今までの出来事を思い返し、アユムへの説明の仕方に悩む。
アユムが到着し、緊張に包まれた太陽倉庫の中に、1匹の珍客が訪れる！？
◆10月11日O.A.：第14話「オメガ抹殺指令」
大仁市に黒いメテオを首に掛けた謎の男が舞い降りた。一方その頃、太陽倉庫にコウセイが現場調査で知り合ったウタ サユキが突如訪れる。アユムの師でもある天才科学者のサユキとのマイペースなやりとりも束の間、ソラトの命を執拗に狙う侵略者の魔の手が襲い掛かる…！
◆10月18日O.A.：第15話「守る者たち」
謎の生命体ゾヴァラスは、黒いメテオを持つメテオカイジュウ・ヴァルジェネスと、オメガの過去に深く関わっていた。怪獣を操る強力な能力を持つゾヴァラスからヴァルジェネスを救う為、ソラト達はNDFも巻き込んだ決死の作戦を開始する！
◆10月25日O.A.：第16話「怪特隊特務班」
アユムの師・サユキからの依頼で怪特隊特務班の活動拠点となった太陽倉庫に機材が準備される中、漁港に謎の怪獣が現れる。ソラト達は新たな装備を手に、その調査へ向かう！
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京