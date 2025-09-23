淡路屋は、大阪・関西万博の公式キャラクターの「ミャクミャク」をデザインをデザインした駅弁「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」の販売方法を変更し、10月1日から完全予約制とする。

駅弁「ひっぱりだこ飯」の内容はそのままに、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が3面にあしらわれ、赤と青、白を配色した特製デザインの陶器と掛け紙を採用した。

9月18日から先行販売を開始したものの、先行発売店舗で大行列が発生し、施設内の通行に支障をきたす状況が確認されていることから、直営店では10月1日から予定していた一般販売を中止し、ウェブサイトからの完全予約制に変更する。

受付開始日時は10月1日から26日にかけての各日午前10時から。申込日の4日後から7日後の指定ができる。対象店舗は、淡路屋直営店（新神戸店、神戸駅店、西明石店、ピオレ明石店、垂水駅店、西神中央店、神戸大丸店、三宮センター街店、神戸阪急店、西宮阪急店、宝塚阪急店、川西阪急店、千里阪急店、高槻阪急店、阪神梅田店、大阪高島屋店、鶴橋店、京阪守口店、ラゾーナ川崎店、ららテラス川口店）、淡路屋のおもうつぼ（神戸空港店、TOTTEI KOBE店）。

また、オンラインショップでの販売も実施する。受付開始日時は10月1日から26日にかけての各日午前11時から。申込日の4日後から7日後の指定ができる。

価格はいずれも1,980円（税込）。1回の注文に付き1個まで、数量限定となる。