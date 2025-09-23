2025年バロンドールは、PSGデンベレが涙の初受賞！「この個人トロフィーはチームが勝ち取ったものだ」
サッカー界最高の個人賞であるバロンドール。
現地22日にパリで2025年度のバロンドール授与式が行われ、各種受賞者はこのようになった。
・男子バロンドール
ウスマヌ・デンベレ（PSG）
・女子バロンドール
アイタナ・ボンマティ（バルセロナ女子）
・男子年間最優秀監督賞
ルイス・エンリケ（PSG）
・女子年間最優秀監督賞
サリナ・ウィーグマン（イングランド女子代表）
・コパ・トロフィー（21歳以下対象の若手版バロンドール）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
・女子コパ・トロフィー（21歳以下対象の若手版バロンドール）
ヴィッキー・ロペス（バルセロナ女子）
・ヤシン賞（最優秀GK）
ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG⇒マンチェスター・シティ）
・女子ヤシン賞（最優秀GK）
ハンナ・ハンプトン（チェルシー女子）
・ゲルト・ミュラー賞（最優秀FW）
ヴィクトル・ギョケレシュ（スポルティングCP⇒アーセナル）
エヴァ・パヨル（バルセロナ女子）
・ソクラテス賞（社会的：慈善的プロジェクトへの貢献度）
シャナ財団 ※2019年に9歳で骨肉腫のため亡くなったルイス・エンリケ監督の娘シャナの名前を冠した財団で、深刻な病気に苦しむ子どもたちを支援している
・男子クラブオブザイヤー
PSG
・女子クラブオブザイヤー
アーセナル
悲願のUEFAチャンピオンズリーグ初優勝を遂げたPSGを牽引したデンベレが初のバロンドールを受賞。彼は感極まりながらこのように語っていた。
「いま自分は特別なことを経験をしている。PSGでのこの1年は信じられないほど素晴らしいものだった。
少しストレスを感じているし、楽なことではない…（プレゼンターとして登場した）ロナウジーニョがこのタイトルを授けてくれたことは本当に素晴らしいこと。
2023年に自分を迎えてくれたPSG、会長、チームのみんな、そしてクラブ全体に感謝する。彼らは素晴らしいファミリーであり、ナセル会長は父親のような存在。スタッフも素晴らしかった。
ルイス・エンリケも父親のような存在だった。チームメイトのみんな、ありがとう。この個人トロフィーはこのチームが勝ち取ったものだ」
フランス人のバロンドール受賞は史上6人目。28歳になったデンベレは、これまで問題視されてきた精神面の課題を克服し、プレー面でも大きく飛躍した。
『L'Équipe』は「デンベレは、ルイス・エンリケ監督の下でセンターフォワードとして生まれ変わり、プレッシャー、技術、そして精神的リーダーシップにおいて目覚ましい成長を見せた。長年成長を阻んできた決定力も、ついに開花した」と讃えていた。