TVアニメ『ぐらんぶる』Season3制作決定！ お次の舞台はパラオだぞ！
9月22日に最終話を迎えたTVアニメ『ぐらんぶる2』（Season2）の最新情報が到着！ 『ぐらんぶる』Season3の制作が決定！
全世界累計1000万部突破の『good!アフタヌーン』（講談社）にて連載中の、原作・井上堅二、漫画・吉岡公威による全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる』。
2018年7月にTVアニメ化され、2025年7月よりSeason2が放送スタート。
北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早三ヶ月。妹の襲来、青梅女子大の学園祭、肝試しにデートに無人島キャンプ……愛すべき全裸野郎どもに囲まれた伊織の大学生活が再び動き出す！
そんな全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる2』が、9月22日（月）24：30放送でついに最終話を迎えた。が、第12話「これでチャラ」においてSeason3の制作の決定が発表！！！
さらに制作決定ビジュアルも同時公開された。
Season3の舞台は初の海外、パラオ！
伊織たちを国外に出しても大丈夫なのか！？
続報は公式HPや公式Xにて発表予定とのこと。奴らの夏は、まだまだ終わらない！
Season3にもご期待ください！
（C）井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる２製作委員会
