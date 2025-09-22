世界陸上が閉幕した国立競技場、11月9日のJ1「東京ダービー」で1万人の無料招待を実施！1次応募は9月24日まで

大きな盛り上がりを見せた「東京2025世界陸上」。

大会は9月13日（土）から21日（日）にかけて国立競技場で開催され、総入場者数は619,288人を記録した。

これは、同じ東京で行われた1991年大会の581,462人を上回り、2017年のロンドン大会（760,590人）、1997年のアテネ大会（760,029人）、2015年の北京大会（681,864人）に次ぐ歴代4位の入場者数となる。

コロナ禍により無観客で行われた2021年の東京五輪で生み出せなかった“熱”を、国立の舞台にもたらすことに成功したと言えるだろう。

世界陸上が終わり、一旦は静けさを取り戻した国立競技場だが、今後もさまざまなイベントが開催予定。

その中の一つ、11月9日（日）に行われる明治安田J1リーグのFC町田ゼルビアとFC東京の「東京ダービー」では、10,000名の無料招待企画がJリーグにより実施されている。

招待対象席種は、ゼルビアサポーターズシート(3層)、バック上層(3層)、南サイド(3層)、メイン上層(3層)の4種で、招待数は5,000組10,000名とのこと。

応募期間は、1次応募が9月18日（木）12:00〜9月24日（水）23:59、2次応募が9月26日（金）12:00〜10月1日（水）23:59となっているので、気になる方はJリーグ公式サイトなどから応募方法等を確認してほしい。