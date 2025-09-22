ブンデス初ゴール記録の佐野海舟が週間ベストイレブンに！ クラブ幹部も称賛「欧州でトップクラスの選手」
20日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第4節アウクスブルク戦で、マインツの佐野海舟は14分にリーグ戦初ゴールを記録した。中盤でのパスカットからそのままドリブルで相手ペナルティエリア付近までドリブルで突き進み、最後は左足を振り抜いてチームに貴重な先制点をもたらした。
このゴール以外にも佐野は持ち前の対人守備能力の高さで再三にわたってアウクスブルクの攻撃の芽を摘む活躍を見せ、チームの4-1での快勝に大きく貢献。試合後にはマインツのニコ・バンゲルトSD（スポーツディレクター）もドイツ紙『Bild』の取材に対して、「カイシュウはブンデスリーガ、そして欧州でもトップクラスの選手だ。彼は我々を楽しませてくれる一方で、相手チームにとってはいらいらするような存在だろうね。素晴らしいパフォーマンスだった」と語り、佐野を称賛した。
もっとも、佐野自身は周囲からの称賛に対しても謙虚な姿勢を崩していない。アウクスブルク戦後、『Bild』の取材に対して以下のように語っている。
「いつもと同じような感じでプレイして、ゴールを決めてチームを助けることができました。ゴールを決めることができてとても嬉しいです。でも得点は僕にとってメインの仕事ではなくて、大事なのはトレーニングでも試合でもハードワークを続けることです。僕らは三つのコンペティションに参加していて、それら全てで良い結果を収めることをめざしています。そのために今シーズンはなるべくたくさんチームに貢献したいと思っています」
『Kicker』による週間ベストイレブンは以下のとおり。
GK ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス（ハンブルガーSV）
DF ユリアン・リエルソン（ボルシア・ドルトムント）
DF ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）
DF キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
DF ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
MF 佐野海舟（マインツ）
MF ファビオ・ヴィエイラ（ハンブルガーSV）
MF オリヴァー・ブルケ（ウニオン・ベルリン）
FW ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）
FW ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク）
FW エルメディン・デミロヴィッチ（シュツットガルト）