10月4日の投開票に向け、戦いの火蓋が切られた自民党総裁選レース。候補者が5名に絞られるなか、「週刊文春」は文春オンライン上で〈あなたが総裁になってほしい議員／なってほしくない議員〉大アンケートを敢行！（「総裁になってほしくない議員」編はこちら）

【衝撃のアンケート結果】小泉進次郎でも、高市早苗でもない…総裁になってほしい議員、大波乱の1位は？

期間は9月11日から15日までと、たった5日間だが、2075件の回答が寄せられた。総裁選への関心の高さが窺える。



総裁選への立候補が報じられている面々 ©時事通信社

まずは「総裁になってほしい議員」から見ていこう。

残念ながら馬群に沈んだのが、153票の茂木敏充前幹事長と118票の小林鷹之元経済安保相だ。

茂木氏に集まったのは、「英語が堪能で対米交渉に期待できる」（25歳女性）との評価。小林氏は「世襲議員でないから」（52歳女性）や「経済安保相時代に取り組んだ宇宙産業政策を評価している」（24歳男性）という観点で賛同を得たが、票は伸びなかった。

3番手につけたのは小泉進次郎農相。“コメ大臣”効果か400票が集まった。

「コメ問題への迅速な対応力を目の当たりにし、期待を持てる」（70歳女性）

加えて小泉氏は、「“政治とカネ”の問題には無縁」（62歳男性）という、クリーンなイメージも好意的に映ったようだ。

ハナ差の2位・高市早苗氏

ハナ差の2位は669票で高市早苗前経済安保相。59歳以下の票ではトップと、若者にも強い。

「日本初の女性総理として、日本の国益と伝統を守って欲しい」（56歳男性）

特に多いのは女性首相の誕生および保守路線を期待する声。経済的観点からの賛同票も目立った。

「積極財政派なので、株価が上昇し、日本経済が上向く」（77歳男性）

国防や経済安保の政策を評価する回答も。

ピアノ外交に期待

見事に1位の座に輝いたのは、735票を獲得した林芳正官房長官だ。

「ピンチヒッターとして何度も入閣しており、安定感がある」（58歳男性）

防衛相や農相、外相を歴任し、2年前の派閥パーティ券収入不記載問題の際には官房長官に緊急登板。失点の少ない人物だ。

「落ち着きがあり、英語やピアノが堪能。ピアノ外交に期待」（75歳女性）

と、ハーバード大大学院で学び、音楽に造詣が深い人物面を評価する意見も。

では逆に、「総裁になってほしくない議員」は誰か。〈つづく〉

