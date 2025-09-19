¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¤¬2,980±ß¡ª É´Ì¾Å¹½Ð¿ÈÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡õ¥«¥ì¡¼¤Î¿·Å¹¤¬ÃÂÀ¸
¥Æ¥ì¥Ó¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¡É¤Ëº£½µ¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ÎÃæ¤«¤é¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Ï¢ºÜ¡£º£½µ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÌ±Æ¶¶¤Î¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¤Îº£½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹#237¡Û¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA
¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥¢¥¸¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ É´Ì¾Å¹ TOKYO¡×¤Ë²¿ÅÙ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¡¼¥ó¡¦¥±¥Ð¥Ö¡¦¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥±¥Ð¥Ö¡Ê¥¤¥ó¥É°¡ÂçÎ¦¤Î¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡Ë¤Èºòº£¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢°Ê³°¤ÎÁØ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤ÇÄ¹Ç¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢À¾Áá°ðÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¤Ë2025Ç¯6·î14Æü¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼Å¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥ì¡¼ÀìÌç¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¥«¥ì¡¼¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÄ¹Â³¤¤»¤ºÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤ÎµïÈ´¤¡£Á°Å¹ÊÞ¤Ï¤¦¤É¤ó¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÁõ¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅ¹Æâ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¾Æ¤Êª¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëSORA¥³¡¼¥¹¡×2,980±ß¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤Êª3¼ï¤Ï¤ªÅ¹¤Î¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ì¡¼3¼ï¤ÎÆâÍÆ¤È¼ç¿©¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤Î¶ñºà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ñ¥É¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥é¥Ã¥·¡¼¤«¤é¡£À¸¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¿©´¶¤¬»Ä¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¾Æ¤Êª¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡¢¥Þ¥é¥¤¥Æ¥£¥Ã¥«¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Æ¥£¥Ã¥«¤Î3¼ï¡£¥Þ¥é¥¤¥Æ¥£¥Ã¥«¤È¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó¤ò¥¿¥ó¥É¡¼¥ë¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Æ¥£¥Ã¥«¤Ï¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ÎµûÈÇ¤È¸À¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ì¤âÄø¤è¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÁ°ºÚ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥Þ¥µ¥é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Á¥¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÁªÂò¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥Þ¥È¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ÄÀÅª¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ïµí¤¬¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤ÇµíÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¡¶µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµíÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÆî¥¤¥ó¥É¤Î¥±¥é¥é½£¤Ç¤ÏµíÆù¤ò»È¤Ã¤¿Ì¾ÊªÎÁÍý¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥·¥¢¹á¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥Þ¥µ¥é¤Ï¥Þ¥È¥ó¥Þ¥µ¥é¤ÎµíÆùÈÇ¤Ç¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Á¥¥ó¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤â¥¤¥«¤ä¥¨¥Ó¤Î²ÐÆþ¤ì¤¬Äø¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦Ì£¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬Î®ÀÐ¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ê¥ó¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤â¥Ó¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥«¡¼¥ó¡¦¥±¥Ð¥Ö¡¦¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¥Ñ¥é¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥Þ¥Æ¥£¥é¥¤¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤¿µíÆù¤¬ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥«¥ì¡¼¤Î¸å¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤êÂ¿ÎÌ¤Ç2.5¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È´¶¤¸¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¸½ÃÏ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤Ë¶á¤¤Êý¸þÀ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¡£¤³¤ÎÎÌ¤Ç3,000±ß¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼´Ø·¸¤Î¤ªÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡£º£ÅÙ¤³¤½Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼SORA
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ3-13-3 TCREÀ¾Áá°ðÅÄ»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-5456-6455
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/tabelog/
Ê¸¡§¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô
»£±Æ¡§¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤óThe post ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¤¬2,980±ß¡ª É´Ì¾Å¹½Ð¿ÈÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡õ¥«¥ì¡¼¤Î¿·Å¹¤¬ÃÂÀ¸ first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.