¡Ö¥¦¥¨¥À¤Ï¤¤¤ÞºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¡×5Àï5È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬Àä»¿
ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÂè3Àá±ä´üÊ¬¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£¾åÅÄ¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Á°È¾40Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾åÅÄ¤¬È¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë5»î¹ç5ÆÀÅÀ¤È¤·¡¢¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ö¥ê¥å¥Ë¥ç¡¼¥ë¥ô¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥à¥½¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤â¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¹¶·â¿Ø¤ò´°Éõ¡£º£µ¨¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î³«Ëë5»î¹çÁ´¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Æ¡¦¥¯¥í¡¼¥¼¶¯²½ÉôÄ¹¤¬¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆÀÅÀ¤â¡¢¾åÅÄ¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¤¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØESPN¡Ù¤Ç¡Ö¾åÅÄ¤Ïº£¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½FW¤ò¾Þ»¿¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¥¢¥ë¥Í¡Ê¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤â°ÊÁ°¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
¤³¤Î¹¥Ä´¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£