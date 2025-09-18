息子が“好感度落下企画”に興味、千鳥・ノブ「一時的にABEMA解約してます」
お笑いコンビ・千鳥のノブ（45歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。息子が「チャンスの時間」（ABEMA）の人気企画「ノブの好感度を下げておこう！」に興味を持ったため、「一時的にABEMA解約してます」と語った。
番組は今回「パパはつらいよ大賞」と題し、“パパ芸人”が大集合。ノブは「こういう番組は全然見せれるんですけど、ほんと、先週ぐらいに息子が『パパ、“チャンスの時間”ってのが面白いらしいね。同級生で話題だよ。“ノブの好感度下げよう”っていうのがあるらしいね』」と言われたという。
そのため、「いま一時的に、（チャンスの時間を放送している）ABEMA解約してます。見れないように（笑）」と語った。
「チャンスの時間」の「ノブの好感度を下げておこう！」は、ノブがスキャンダルを起こしてどん底に落ちることがないよう、前もって好感度を下げて不測の事態に備える企画。大悟からの指示を受けたノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“イヤな奴”を演じ、好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。
