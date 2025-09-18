０歳の女の子が"つかまり立ち"をする瞬間を目撃したボーダーコリーさん。思った以上に驚愕してしまうその光景は記事執筆時点で255万回を超えて表示されており、8.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ハイハイしかできなかった赤ちゃんが『つかまり立ち』をした瞬間…隣にいた犬の『驚きすぎている表情』】

０歳女の子の"つかまり立ち"を目撃した犬が…

Xアカウント『@emma_bc410』に投稿されたのは、ボーダーコリー「エマ」ちゃんのお姿。

この日も０歳妹ちゃんの見守りに励まれていたというエマちゃん、すると妹ちゃんが"つかまり立ち"をする記念すべき瞬間を目撃したのだといいます。

思った以上に『驚愕する光景』に反響

少し前まではハイハイでずっと地面に居たはずの妹ちゃんがみせた突然の『二足歩行』に戸惑いを隠せなかったというエマちゃんは、すぐさま駆け寄り目を剥いて何度もその事実を確認された模様。

『え…？立った？お母さん、立ってますよ…！』なんていうかのような驚愕の表情を浮かべるエマさんのお姿は、多くの人々を笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「おまえ…犬んじゃないんか？」「きみ、立てるんか！？って顔が可愛い」「え…マジかよ…って驚愕してるｗ」「ビビってて笑った」「表情可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

いつでも妹ちゃんを見守る姿が尊すぎる

エマちゃんは、お姉ちゃんとお兄ちゃん、そしてもちろん妹ちゃんとも仲良しで、特に妹ちゃんに対してはいつでも見守るような素振りを見せるのだといいます。

はじめてつかまり立ちを見た時も、離乳食を初めてお口から良い匂いがした時も…。日々見守っているからこそ、些細な変化にもすぐに気づくのだそう。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすエマちゃんのお姿は、日々ボーダーコリーの魅力や、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@emma_bc410」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。