【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『色々な選択に迫られるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「平凡にしかならないけれど自分の楽さを選ぶか、苦しみながらも何かを掴んでいくことを選ぶか」などの選択に迫られることが多そうです。仕事や公の場では怪しい内容のものと怪しい人達のことを避けていきます。その方が後々の評判も良くなっていくようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
好きな気持ちよりも楽しい方を選択しやすい時です。フットワーク軽く過ごす方がモテますが、それが本命の人に好かれることとは別だと思いましょう。シングルの方は、不器用なアプローチをしてくる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々な方法で自分を守っています。
｜時期｜
9月26日 誰かを傷つけてしまう ／ 9月27日 環境が良くなって行く
｜ラッキーアイテム｜
調理器具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞