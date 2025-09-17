ズートピアイベントも開催！香港ディズニーランド・リゾート“ディズニー・クリスマス2025”

香港ディズニーランド・リゾートにて、2025年11月14日(金)から2026年14日(日)までの期間限定で、ホリデーイベント「ディズニー・クリスマス (A Disney Christmas)」が開催されます。

20周年アニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー！」で盛り上がるパークが、きらめくクリスマスツリーや魔法の雪に包まれる、特別なクリスマスパーティーです。

香港ディズニーランド・リゾート“ディズニー・クリスマス2025”

開催期間：2025年11月14日(金)〜2026年1月4日(日)

開催場所：香港ディズニーランド・リゾート

香港ディズニーランド・リゾートで開催される、ディズニーの仲間達と一緒に祝うホリデーイベント「ディズニー・クリスマス」

1年を通して開催している20周年アニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー」とともに、魔法あふれる特別なクリスマスパーティーが楽しめます。

「ミッキーマウス」＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』の｢アナ｣や｢エルサ｣、そして『ズートピア』の「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」も登場し、きらめくクリスマスのお祝いを盛り上げます！

また、20周年限定の「ディズニー・フレンズ・ライブ: キャッスル・パーティー！」やパレード「フレンドタスティック！」、ナイトタイム・スペクタキュラー「モーメンタス: パーティー・イン・ナイト・スカイ」など、年間を通じて開催されているコンテンツも体験できます。

「ワールド・オブ・フローズン」のクリスマス・セレブレーション

世界初・最大規模の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」が、煌びやかに輝くクリスマスデコレーションで彩られます。

冬の装いをした「アナ」と「エルサ」と一緒に魔法の雪の世界でダンスを楽しんだり、「クリストフ」が披露する「スヴェン」のきらめく氷の彫刻を見たりと、アレンデールの本格的なホリデーイベントを体験できます。

雪をまとったクリスマスツリーや可愛らしい「スノーギース」も飾られ、没入感あふれる冬のホリデーが楽しめます。

新しいホリデー衣装のディズニーキャラクター

「ミッキーマウス」＆フレンズは、20周年記念のきらめくパーティー衣装から新しいホリデー衣装へと一新してゲストを迎えます。

トイ・ストーリーランドでは、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」も新しいクリスマス・パーティー・ルックで登場します。

さらに「ダッフィー」＆フレンズも冬の新衣装を披露し、華やかなホリデーの雰囲気を盛り上げます！

「ホリデー・ウィッシュ・カム・トゥルー」 ツリー点灯セレモニー

「サンタ・グーフィー」が登場する恒例のツリー点灯セレモニーが、心温まる『アナと雪の女王』のサプライズとともに開催されます。

メイン・ストリートUSAでは、きらめくドローン演出と魔法のような雪が舞い降り、幻想的な雰囲気に包まれます。

2025年は、香港ディズニーランド・リゾート20周年を記念した新たな演出が加わり、クリスマスの魔法をより一層特別なものにします。

ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！

「サンタ・グーフィー」やディズニーの仲間たちとともに、音楽あふれるクリスマスの旅を楽しめる期間限定のコンサートです。

香港児童合唱団や香港ポップ歌手たちが週末ごとに交代でステージに立ち、ディズニーの名曲を披露します。

2025年11月22日から3週連続で開催される予定です。

マジカル・カウントダウン・パーティー

2026年を最高にマジカルなカウントダウンで迎える「マジカル・カウントダウン・パーティー」

2025年最後の瞬間には、キャッスル・オブ・ドリームで20周年限定のスペクタクル「モーメンタス:パーティー・イン・ナイト・スカイ」が開催されます。

「ミッキーマウス」＆フレンズも登場し、花火や新たなプロジェクション、ドローンの演出で夢のようなカウントダウンを体験できます。

ズートピア・セレブレーション

2025年11月に公開される『ズートピア2』にあわせ、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が繰り広げる、最高にワイルドなセレブレーションが開催されます。

アドベンチャーランドには、新作映画での冒険で着用している新コスチューム姿の「ジュディ」と「ニック」が、ズートピアをテーマにした新しいフォト・バックドロップの前に登場します。

新登場のズートピア・アウトドア・ベンディングカートでは、「クロウハウザー巡査」のお気に入りのドーナツをはじめとしたテーマフードも楽しめます。

ホリデー限定の特別なオファー

「ディズニー・クリスマス」をさらに満喫できる、期間限定の特別なオファーが登場します。

2泊以上で30%off

香港ディズニーランド・リゾートのホテルに2泊以上連泊でご予約いただくと、フレキシブル料金が最大30%オフになります。

ノンストップ・2デー・ファン・チケット

通常の1デー・チケット料金にHK$100を追加いただくと、2日連続でパークにご入園いただけます。

1日では体験しきれないほどの魅力が詰まったパークを、2日間にわたって存分に楽しめます。

「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」指定観覧エリアパス

週末に開催される「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」を特別なエリアから鑑賞できるパスです。

コンサート日程 & ゲスト出演者2025年11月22日(土)/23日(日) - Jay Fung2025年11月29日(土)/30日 (日) - YT Chau2025年12月6日(土) /7日(日) - Alfred Hui予約期間2025年9月18日(木)〜2025年12月7日(日)内容・価格(香港ドル)スタンダード席: $299選択した日に開催される「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」のスタンダード席指定観覧エリアへ1回限り入場できます。VIP席: $349選択した日に開催される「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」のVIP席指定観覧エリアへ1回限り入場できます。販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイト注意事項本パスにはパーク入場料は含まれておりません。指定観覧エリアでの席は、先着順でのご案内となります。

※公演内容、出演者およびその他の運営は、予告なく変更される場合があります。

※本オファーには利用規約が適用されます。詳細はウェブサイトをご確認ください。

「ニュー・イヤーズ・イブ・カウントダウン・パーティー・モーメント」 関連商品

2025年12月31日のカウントダウンをより特別に楽しめる有料プランが登場します。

ディズニー・プレミアム・アクセス

ショーの鑑賞やアトラクションを優先的に楽しめるパスです。

予約期間2025年9月18日(木)〜2025年12月31日(水)ご利用日2025年12月31日(水)商品名ディズニー・プレミアム・アクセス - 「ニュー・イヤーズ・イブ・カウントダウン・パーティー・モーメント」ディズニー・プレミア・アクセス - 「モーメンタス: パーティー・イン・ナイト・スカイ」、8つのアトラクション、2つのショー(ニュー・イヤーズ・イブ特別版)内容「ニュー・イヤーズ・イブ・カウントダウン・パーティー・モーメント」とナイトタイム・スペクタキュラー「モーメンタス: パーティー・イン・ナイト・スカイ」の指定観覧エリアへの1回限りの入場上記に加えて、・「ディズニー・フレンズ・ライブ: キャッスル・パーティー！」指定観覧エリアへ1回限りの入場・「ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブック」へ1回限りの優先入場・8つの指定されたアトラクションへの1回限りの優先アクセス価格(香港ドル)$299$659〜販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイト香港ディズニーランド・リゾート公式モバイルアプリ(当日購入のみ)

※本パスにはパーク入場料は含まれておりません。

レストラン・ダイニングパッケージ

特別なディナーとショー鑑賞がセットになったパッケージです。

予約期間2025年9月18日(木)〜2025年12月31日(水)ご利用日2025年12月31日(水)商品名エクスプローラーズ・クラブ・レストランでの、エクスプローラーズ・クリスマス・ディナー・ビュッフェ & 「ニュー・イヤーズ・イブ・カウントダウン・パーティー・モーメント」指定観覧エリア入場パッケージスターライト・ピクニックと「ニュー・イヤーズ・イブ・カウントダウン・パーティー・モーメント」指定観覧エリア入場パッケージ内容・エクスプローラーズ・クラブ・レストランでのディナービュッフェ・カウントダウンおよび「モーメンタス」指定観覧エリアへの入場・ウェストローン指定屋外エリアでのスターライト・ピクニック・ディズニー映画鑑賞体験・パーティーフェイバー、ピクニックバスケット、ミニスパークリングワイン付き・カウントダウンおよび「モーメンタス」指定観覧エリアへの入場(2名分のリストバンド付き)価格(香港ドル)大人:$628+10%子ども:$438+10%$1,199 (2名利用)販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイト香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイト(リゾートホテル予約時にパッケージ追加可能)

※本パスにはパーク入場料は含まれておりません。

※スターライト・ピクニックはリゾートホテル宿泊者のみ利用可能です。

華やかなショーや長年にわたり多くのゲストに愛されてきたディズニーの仲間たち、ワクワクするアトラクションが揃うホリデー・セレブレーション。

華やかなショーや長年にわたり多くのゲストに愛されてきたディズニーの仲間たち、ワクワクするアトラクションが揃うホリデー・セレブレーション。

20周年でさらに盛り上がる香港ディズニーランド・リゾートでしか体験できない、最高にマジカルなクリスマスパーティーで、たくさんの魔法の思い出をつくれます。

香港ディズニーランド・リゾート「ディズニー・クリスマス」の紹介でした。

