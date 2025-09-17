「大人世代の服探し」→【ZARA】が正解かも！ 40・50代に推せる♡ 「キレイ見えスカート」

つい無難なアイテムばかりを着てしまう……という大人世代は【ZARA（ザラ）】なら服探しがしやすいかも。デザイン性の高さと上品さを両立し、無理なくオシャレを楽しめそうなアイテムが目白押し。今回は、いつものトップスに合わせるだけで洗練度がアップしそうなスカートを紹介します。秋のはじめのコーデを、ZARAの「キレイ見えスカート」で自信を持って楽しんで。

たっぷりのフリルがトレンド感たっぷり

【ZARA】「ZW コレクション フリル ミディ丈スカート」\10,990（税込）

足首が少し覗くくらいの丈感のスカートは、こなれ感のある着こなしを楽しめそう。今年らしさを取り入れたいなら、段々になったフリルがラグジュアーな雰囲気のアイテムに挑戦してみて。こちらは落ち感のある生地を使っているため、贅沢なフリル使いでもボリューミーになりすぎず上品な印象に。深みのあるグリーンも、落ち着いた大人の秋コーデにぴったりです。

シワ加工のサテン生地でコーデを格上げ

【ZARA】「サテン地 しわ加工入りスカート」\5,990（税込）

立体感のある生地を使ったスカートは、シンプルなトップスを合わせてもコーディネートに奥行きをもたらしてくれそうです。シワ加工とプリーツの組み合わせに、サテン生地の光沢感が相まって、この価格とは思えない高見えぶり。トレンドカラーのブラウンは幅広い色と好相性なので、1枚持っておくと便利です。

細身のシルエットとレースで上品にスタイルアップ

【ZARA】「ZW COLLECTION レースミディスカート」\10,990（税込）

ボディラインに沿ったミディ丈のスカートはきちんと感があってオフィスコーデにもマッチ。後ろには程よい深さのスリットが入っているので、上品さを保ちながらバックスタイルを魅力的に見せてくれそう。落ち着いたネイビーと立体的なレース刺繍で、絶妙な引き締め効果も狙えます。パンプスを合わせて、縦長のシルエットでキメるのがおすすめ。

ボリュームたっぷりの生地と太ベルトがオシャレ

【ZARA】「ベルト付きフレアミディスカート」\8,590（税込）

個性を感じるベルト付きのフレアスカート。贅沢に布を使って、フロントに大きくダーツを入れることで、ボリューム感たっぷりのシルエットに。色はナチュラルなベージュなので、特徴的なフォルムの割にはいつものスカートに近い感覚で着こなせそう。目を引く太ベルトも黒 × ゴールドの上品な色合わせなので、悪目立ちせず大人コーデのアクセントになってくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

