世界陸上第4日

陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18（向かい風0.3メートル）で5位に入った。直後のテレビインタビューでは人目もはばからず号泣。メダルを目指して全力で打ち込んできたからこそ、思わず感情があふれ出た。

1つの妥協も許さなかった者にしか流せない涙だった。

5位入賞――。世界で5本の指に入るだけでも偉業だが、メダルだけを目指してきた村竹にとっては悔しさばかりが残った。

「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違っていたんだろうなって。パリ終わってからの1年間、本気でメダル取りに1年間、必死に練習して。本当に何が足りなかったんだろうなって」

溢れる感情を抑えきれず、テレビインタビューで嗚咽を漏らした。

昨夏のパリ五輪では、同種目で日本勢初の決勝進出。今回と同じく5位入賞を果たした。「世界のトップと渡り合えたと自信になる5位だった」。誇りを胸にさらなる高みへ。ダイヤモンドリーグでは世界の強豪としのぎを削り、ファイナルにも初進出。8月には福井で日本新記録の12秒92を叩き出し、日本人で初めて12秒台の世界に足を踏み入れた。

届く範囲にあったメダル「取れる根拠を積み上げてきたつもり」

この1年間、出来る限りの努力をやり切ったという自負があった。「自分なりにメダルを取れるだけの根拠を今まで積み上げてきたつもりだった」。だからこそ、同じ5位でも受け止め方は「全く真逆」。緊張もなく、感覚も悪くない状態で決勝に臨めたが、「中盤、両脇の選手が速くて、うまくその流れに乗れなかったというか、自分のやりたいことができなかった」と唇を噛んだ。

優勝したコーデル・ティンチ（米国）のタイムは12秒99。2位のオーランド・ベネット、3位のタイラー・メイソン（ともにジャマイカ）は2人揃って自己ベストだった。メイソンと村竹の差は0.06秒。表彰台は確実に手の届く範囲にあった。

目前でするりと逃げて行った栄光。「やってきたつもりだったのが足りなかった。もっともっと練習するべきだったとか、もっと試合に出るべきだったとか、まだちょっとメダルを狙うには時期尚早だったりとか、いろんなことを考えています」。明確にこれが至らなかったという後悔がすぐには出てこないことが、逆にどれだけ妥協なく努力を重ねてきたかを示していた。

「今日の結果も踏まえて、自分の実力なんだと認めるところから始めないといけない。全部丸め込んで、何年かかってでもこの脚が許す限りメダルを狙い続けたい」

自分のことで涙を流すことはなかなかないという23歳。「人生でこんなに悔しいってことはないかもしれない。本当にこれだけ陸上に打ち込んできたのに、何が足りなかったんだろうという思いが本当に強くなっちゃって……」。あの悔し涙には、村竹が積み重ねてきた日々の重みが詰まっていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）