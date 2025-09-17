º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÄÌ»»2133°ÂÂÇÃË¤â¡È¥É¥ó°ú¤¡É¡ÄÍýÉÔ¿ÔÃÆ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼ê¾å¤²¡×
38ËÜÎÝÂÇ¡õ96ÂÇÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°2´§
¡¡Ì¾ÂÇ¼Ô¤âÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë38¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤ÇÆþ¤ë¤Í¤ó¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¾×·âÃÆ¡£NHKÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÜËÜ¿µÌé»á¤â¡ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï½é²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¡¢¾¾ÍÕ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ø±¿¤Ó¡¢9»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£³°³Ñµå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤ÏµÕÊý¸þ¤ØÀª¤¤¤è¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£¡È·ÚÂÇ¡É¤Çºô±Û¤¨¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢NPBÄÌ»»2133°ÂÂÇ¡õ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ10ÅÙ¤ÎµÜËÜ»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º´Æ£µ±¤Î38¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¼Â¶·¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢µÜËÜ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤â¤¦Â¿Ê¬ÍÞ¤¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï38ËÜÎÝÂÇ¡õ96ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµå¥È¥Ã¥×¤È¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê°µÅÝÅª¤À¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô2°Ì¤ÎÆ±Î½¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤È¤Ï¼Â¤Ë17ËÜº¹¡£ºå¿À¤Ç¤Ï1986Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢39Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë