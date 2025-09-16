すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRが16日、公式サイトを更新。すとぷりへの誹謗中傷・迷惑行為などをくり返していた10代・女性を訴えた損害賠償請求訴訟で、裁判所が被告に賠償金の支払いの判決を下したことを報告した。

サイトでは「悪質行為者に対する名誉感情侵害訴訟についてのご報告」とし、「株式会社STPR（以下「当社」といいます）では、当社所属クリエイター（グループ含む、以下同様とします）に対する誹謗中傷や脅迫、および虚偽の内容を含む投稿など、悪質な行為について対応を進めております」としたうえで「この度、『すとぷり』に対する誹謗中傷・迷惑行為、並びに著作権侵害行為を繰り返していた悪質行為者(以下「被告」)との間の損害賠償請求訴訟において、下記のとおり、当社の主張が認められ、裁判所は被告に対して賠償金の支払いを命じたことをご報告いたします」とした。

裁判は、東京地方裁判所で、10代女性の被告に訴えたもので、行為は「SNS(X／旧Twitter)上で、侮辱する言葉や手書きイラスト、脅迫的表現を繰り返し投稿」「写真やイラストを改変し、侮辱する画像を投稿」「当社所属クリエイターの名誉や尊厳を著しく損なう内容の投稿」としている。

「本件における悪質行為に関し、ご心配いただいたリスナーの皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます」とファンに感謝。

この件以外にも「現在進行している裁判手続が複数進行中」としたうえで「今後も、所属クリエイターが安心して活動を行い、リスナーの皆様が心からその活動を楽しんでいたける環境を守るため、誹謗中傷をはじめとする悪質な権利侵害行為に対して、民事上・刑事上の法的措置を含む毅然とした対応を今後も実施してまいります」とつづった。

「今後とも当社クリエイターへの応援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。