東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。

6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。

1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞った。バーは揺れたものの、落ちることなく新記録が誕生。国立に大歓声が降り注ぎ、デュプランティスは雄叫びを上げた。

客席の婚約者デザイア・イングランダーさんを抱きしめ、熱烈キスを交わした。この場面は国立競技場内の大型ビジョンでも映し出されており、5万人のファンが目撃。美しいシーンに酔いしれた。

イングランダーさんは自身のインスタグラムを更新。「Forever proud（永遠の誇り）」と記し、客席で抱き合った場面を動画で投稿した。



（THE ANSWER編集部）