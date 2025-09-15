¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛONE OK ROCK¡¢Á´¹ñ4¥«½ê7¸ø±é¤ÇÌó36Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢ー´°Áö¡ª²ñ¾ì¤¬Ç®¶¸¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿°ìÌë
ONE OK ROCK¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à/¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ4¥«½ê7¸ø±é¤ÇÌó36Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ë¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ðÍÕ¹À»Ö¡ÊB¡Çz¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤ÏTAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤âÅÐ¾ì
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë11ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDETOX¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖPuppets Can¡Çt Control You¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡ÖSave Yourself¡×¡ÖMake It Out Alive¡×¤Ç¤Ï¡¢Taka¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡Ö²û¤«¤·¤¤¶Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Taka¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLiving Dolls¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬²û¤«¤·¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÇ®¶¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÄÊì¤ËÊû¤²¤¿³Ú¶Ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡ÖThis Can¡Çt Be Us¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖRenegades¡×¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ÈTaka¤Î²ÎÀ¼¤À¤±¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖInstrumental¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈToru¡¢Ryota¡¢Tomoya¤Ë¤è¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿°µ´¬¤Î±éÁÕ¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¸«»ö¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¡£
¤½¤Î¸å¡ÖC.U.R.I.O.S.I.T.Y.¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±é½Ð¤È¤·¤ÆToru¤¬¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖMighty Long Fall¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡ÖThe Pilot ¡ã¡¿3¡×¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¡ÖStand Out Fit In¡×¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹Ââ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWe are¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ðÍÕ¹À»Ö¡ÊB¡Çz¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ONE OK ROCK¤È¤È¤â¤Ë¡ÖThe Beginning¡×¤òÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤ÏTAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Taka¤È¡ÖWasted Nights¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏTENBLANK¡¢KENTA¡ÊWANIMA¡Ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É·ëÀ®20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿ONE OK ROCK¤À¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ï15¸ø±é¤ËÅÏ¤ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤«¤¦¡£À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ëÈà¤é¤«¤éº£¸å¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
PHOTO BY cazrowAoki¡¡PHOTO BY Kosuke Ito
¢£¡ØONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025¡ÙÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¸ø±é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01.Puppets Can¡Çt Control You
02.Save Yourself
03.Make It Out Alive
04.Cry out
05.NASTY
06.Living Dolls
07.Party¡Çs Over
08.Tiny Pieces
09.This Can¡Çt Be Us
10.Renegades
11.Instrumental
12.C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO
13.Mighty Long Fall
14.The Beginning
15.Delusion:All
16.Dystopia
17.Tropical Therapy
18.The Pilot ¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
