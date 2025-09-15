ハーランド２発＆フォーデン弾でシティが宿敵ユナイテッドを粉砕！マンチェスターダービーで３−０圧勝！新守護神ドンナルンマが早速躍動
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが前者のホームで激突。今季最初のマンチェスターダービーが行なわれた。
開始18分、シティが先制に成功。ドクが個の力でペナルティエリア内に侵入し、右サイドからクロスを送り込むと、今季初先発のフォーデンがヘッドで合わせた。
ビハインドを負ったユナイテッドは、29分にムベウモが一気に裏に抜け出すも、シュートは枠を外れたうえ、遅れてオフサイドの笛が吹かれる。
このまま折り返すと、後半開始直後の53分に、ドクからペナルティエリア左でパスを受けたハーランドが、上手くワンタッチでフィニッシュし、ホームチームがリードを広げる。
頼れる大エースは、直後にもビッグチャンスを迎えるが、シュートはポストに直撃。まさかの決定機逸にペップ・グアルディオラ監督は「信じられない！」という表情で頭を抱える。
まず１点を返したいアウェーチームは、61分にムベウモが左足で強烈なボレーシュート。しかし、パリ・サンジェルマンから加入したシティの新守護神、ドンナルンマの好守に阻まれる。
その後、68分にシティがもう１点を追加。カウンターからハーランドが今度はきっちり仕留めた。圧倒的な得点力を誇るノルウェー代表FWは、リーグ開幕４戦で５点目となった。
一方、ユナイテッドは終盤にかけて度々チャンスを作るも、最後までゴールを奪えず。ペップ体制10年目で過渡期のシティが、宿敵ユナイテッドを３−０で粉砕した。
シティがプレミアリーグ開幕から４試合で２勝２敗としたのに対し、昨季途中からアモリム監督が率いるユナイテッドは、１勝１分２敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マンCでも頼もしい！ドンナルンマが挨拶代わりのビッグセーブ
