ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÄºÇ¶¯¥ë¡¼¥¹¤Î¡Ö113¡×¡¡54HR¢ª49HR¤Ç¤â¡È¥®¥ê¥®¥ê¡É¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÅÁÀâµÏ¿
ºòµ¨¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡Ä2Ç¯Ï¢Â³50È¯¤Ê¤é»Ë¾å6¿ÍÌÜ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 13¡¼7 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡°ìÊâ¤º¤ÄµÏ¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ËÈôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç49¹æ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£Ä¾¶á2Ç¯¤Ç103ËÜÎÝÂÇ¡£ÎòÂå2°Ì¤Î¡È¤¢¤ëµÏ¿¡É¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö6¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡1-4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤Î2µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¤¹¤ë°ìÈ¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£Èôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¤Ïº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÄ¹¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.4¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤ÎµÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï49¹æ¤ËÂçÃ«¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÏ¿¤ò¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à²ÃÆþ¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¿ô¡×¤À¡£ÂçÃ«¤Ïºòµ¨54ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£²ó¤Î°ìÈ¯¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄÌ»»103¹æ¡£1920¡Á21Ç¯¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¿113ËÜ¡Ë¡¢2001¡Á02Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿109ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤éÇ¯´Ö54ËÜ¤Çºòµ¨¤ÈÆ±¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ÎA-ROD¤Ë¤Ï1ËÜµÚ¤Ð¤Ê¤¤·×»»¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄÌ¤ê¡£¾å°Ì2Ì¾¤ÎµÏ¿¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ç÷¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó50ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2001¡Á02Ç¯¤ÎA-ROD°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë