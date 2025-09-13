大ヒット映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）に続く新作映画のタイトルが『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』となることがより発表された。ティザー映像と本国版声優キャストが公開されている。

前作は世界興収13億万ドルを突破し、2023年公開映画No.2を獲得。特大ヒットを記録した作品の新作とあって、ゲームファンのみならず映画業界でも注目度は高い。

ティザー映像では、キノコ王国の木陰で昼寝をするマリオのそばを、黄色い蝶が羽ばたく。モグラのチョロプーやプクプクといったお馴染みのキャラクターも登場すると、ピーチ城を超えて宇宙へと飛び出していく。

この新作では、2007年に登場したWii用ゲーム『スーパーマリオギャラクシー』が題材となりそうだ。同作ではマリオが宇宙とピーチを守るために様々な惑星で冒険を繰り広げる。

本国版の声優キャストには、マリオ役クリス・プラット、ピーチ姫役アニャ・テイラー=ジョイ、ルイージ役チャーリー・デイ、クッパ役ジャック・ブラック、キノピオ役キーガン=マイケル・キー、カメック役ケヴィン・マイケル・リチャードソンが揃って復帰。 その他のキャラクターと、それぞれの声優キャストは後日発表される予定。前作で監督を務めたアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが続投する。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、米国を含む多くの国と地域において2026年4月3日に、日本では4月24日に、それぞれ劇場公開予定。

