ミセス若井滉斗出演『M:ZINE（エンジン）』の特別編が今夜放送！東方神起、EXO-CHANYEOL、NCT DREAMらが登場

テレビ朝日で毎週土曜に放送中の『M:ZINE（エンジン）』の特別編『SM ENTERTAINMENT大集結SP M:ZINE特別編』の第2週目が9月13日24時30分からオンエアされる。

■“東方神起の謎”を探るべく後輩たちが質問

BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代など、多くの人気アーティストを輩出し、日本におけるK-POPブームをけん引してきたSMエンタテインメントの30周年特別企画として、所属アーティスト10組を招き、この番組のためだけに撮り下ろしたパフォーマンス＆爆笑必至のトークを2週連続で届ける『SM ENTERTAINMENT大集結SP M:ZINE特別編』。

第2週目に登場するのは、東方神起、EXO-CHANYEOL、NCT DREAM、RIIZE、NCT WISHの5組。

東方神起は、後輩のガールズグループRed Velvetの楽曲「Psycho」のカバーステージを披露。圧倒的なパフォーマンスでの存在感を見せつける。トークではSMエンタテインメントの後輩アーティストたちからの質問が続々。

「後輩たちが確かめたい！東方神起の謎!!」と題し、後輩からの疑問、質問に何でも答えていく。Hearts2Heartsカルメンからの「ライブでどうやったらあんなに安定して歌えるんですか？」という質問に、ユンホが出した答えとは？ Mrs. GREEN APPLE若井滉斗も納得した回答はぜひオンエアで。

NCT DREAMのジェノは「練習生の頃から本当にたくさん練習した曲で、今でも忘れずに覚えている」というEXOの「Growl」のダンスを披露。チョンロからは東方神起の「呪文-MIROTIC-」に関する思いも。NCT DREAMとNCT WISHが「NCTパフォーマンスリレー」で魅せる「BTTF」と「poppop（Japanese Ver.）」にも注目だ。

また、EXO-CHANYEOLは自身も作詞作曲に参加したソロ曲「考えてみたら」、RIIZEは日常的に持ち歩く“バッグ”の中身を、RIIZE自身の夢や情熱に重ね合わせたユニークなヒップホップトラック「Bag Bad Back」をパフォーマンス。

パフォーマンスの最後には韓国音楽番組では定番となっている演出“エンディング妖精”も。“エンディング妖精”は白熱のパフォーマンスのラスト、妖精のように美しい表情を見せるメンバーをクローズアップするもので、東方神起のクールなキメ顔、EXO-CHANYEOLの投げキッスは必見だ。

そして放送を前にアーティストたちからメッセージが到着。「あっという間に時間が過ぎました」（東方神起・ユンホ）、「Psychoのアレンジを楽しんでください」（東方神起・チャンミン）、「初めてソロで日本の番組に出演して、初めは緊張していましたが、とても楽しかったので、また出たいです！」（EXO-CHANYEOL）、「トークもパフォーマンスもNCT DREAMの魅力がばっちり伝わると思います！」（NCT DREAM・ジェミン）、「先輩たちと同じ番組に出演することができて光栄です」（NCT WISH・シオン）と、それぞれの番組にかける思いを明かした。

■地上波未公開のトーム＆パフォーマンスをTELASAで独占配信

『SM ENTERTAINMENT大集結SP M:ZINE特別編』は、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動。地上波で届けられなかった貴重なトーク＆極上パフォーマンスをTELASAで独占配信する。

TELASAオリジナルでは、アーティストたちが自身の“推しソング”と“推し振り付け”“私の一大事件簿”を語りまくり＆踊りまくり。

昨年『M:ZINE』の記念すべき1組目のゲストとして登場したRIIZE。その際、若井に「ブラックキャット」というニックネームを付けたウンソクが、山添寛（相席スタート）にもニックネームを付けることに。そこで飛び出したのはなんと…。

また、ショウタロウが“推し振り付け”に挙げたNCT DREAMの「BOOM」。お気に入りだというパート「アイスクリーム」のキメ顔に挑戦すると、そこからなんとRIIZEメンバーがキメ顔を競う「照れたらダメよ！アイスクリーム選手権」が開催されることになり、メンバーも大照れ。さらには若井と山添もキメ顔選手権に参加することに。

EXO-CHANYEOLからはデビュー13年を迎える感想や、EXOメンバーとのエピソードも。“推しソング”では後輩からの人気も高いEXOの「Growl」を挙げ、「EXOがあったから今の自分がいる」「当時はうまく踊れなかったから、また踊りたい」と発言。さらに、最近起きた一大事件も明らかになる。

東方神起は活動20周年を振り返ってのファンへの思いや、歌、ファンサ、若さを保つ秘訣などが語る。

TELASAでしか見られないパフォーマンスも盛りだくさん！ RIIZEの「Fly Up」、NCT WISHの「WISH（Japanese Ver.）」、NCT DREAMの「CHILLER」のフルパフォーマンスを観ることができる。

またTELASAでは今回の番組放送を記念して、9月6日からMnetライブの過去映像を一挙配信中だ。

■【画像】番組の写真

■番組情報

テレビ朝日『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE（エンジン）特別編』

09/13（土）24:30～25:00

※放送終了後よりTVerで見逃し配信あり

出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

東方神起、EXO-CHANYEOL、NCT DREAM、RIIZE、NCT WISH

