厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によると、日本の全世帯のうち約2％が親へ仕送りをしているそうです。また、仕送りをしている世帯のうち、最も多い年齢層は50代なのだとか。恩返しの気持ちや、親から催促されて仕方なく、親の生活のためやむを得ずなど、仕送りする理由はさまざまでしょう。ただ、なかには仕送りが「思わぬトラブル」を招くケースも……。とある親子の事例をもとにみていきましょう。石川亜希子FPが解説します。

母からの頻繁な“おねだり”に不信感…急遽帰省することに

会社員の伊藤裕之さん（54歳・仮名）は、同い年で会社員の妻・久美子さん（仮名）と、高校生の長女との3人家族です。

都内のマンションに暮らしており、世帯年収は1,400万円（裕之さん：約800万円、妻：約600万円）ほど。毎月の手取りは夫婦合わせて約68万円と、教育費や住宅ローンを抱えているものの、生活に不自由のない暮らしを送っています。

また、裕之さんには、地方に離れて暮らす母・節子さん（仮名・79歳）がいます。節子さんは2年前に夫を亡くして以降、年金月約11万円で1人暮らしをしており、心配した裕之さんはそんな母に対し、月5万円の仕送りを続けてきました。

仕送りを始めた最初のころは、「大丈夫よ」「悪いわね」と気丈なそぶりをしていた節子さんですが、ここ数ヵ月は反応に変化がみられるようになりました。

「今月、ちょっと足りなくて……。もし余裕があったら、仕送り増やしてくれる？」

といった内容のLINEが届くようになったのです。

寂しい思いをさせているという罪悪感もあったため、裕之さんは特に理由を確認することなく追加で送金していましたが、そのお願いは月を追うごとにエスカレートしていきます。

「なんで、そんなに足りないんだ……？」

家計にも影響が出始め、しだいに不信感が芽生えるようになった裕之さんは、妻に相談。

「一度、直接様子を見に行ったほうがいいんじゃない？」

「そうだな。会社に話して、少し時間作ってみるよ」

背中を押されるように、裕之さんは有給休暇を取り、“アポなし帰省”を決断。新幹線と在来線を乗り継ぎ、節子さんの暮らす実家へと向かいました。

裕之さんの目に飛び込んできた「衝撃の光景」

足早に階段を駆け上がり、合鍵を使って実家の玄関を開けると、そこには衝撃の光景が広がっていました。

「なんだよ、これ……」

居間に続く廊下には、壁に沿って大量の段ボールが積まれています。

段ボールを避けるように居間に入ると、さらに衝撃は続きます。明らかに新品の大型テレビや最新型のマッサージチェアが無造作に置かれ、高齢女性の一人暮らしには不似合いなレザーのソファセットが存在感を放っていました。年季が入っていたキッチンも、リフォームされたばかりのようにピカピカです。

前回帰省したときとはまったく違う“異様”な状況に、裕之さんはしばらく茫然としてしまいました。

「母さん、これはいったい……」

「あら！ びっくりした。なんだ裕之、帰って来るなら教えてよ。美味しいもの作っておいたのに〜」

突然帰って来た息子に驚きつつもうれしそうな節子さん。裕之さんが驚いている様子を感じとると、あっけらかんと次のように言い放ちました。

「ああ、これ？ 驚かせちゃってごめんなさい。実はねお母さん、投資しているのよ。もうすぐ入金があるはずだから、先に買っちゃおうと思って」

「……投資？」

母の言葉に、嫌な予感が全身を駆け巡りました。

高齢者を狙った「悪質な詐欺」の可能性

その後、お金の流れを確認しながら問い詰めると、SNS経由で典型的な「ポンジ・スキーム」に引っかかっていたことが発覚しました。最初のうちは、節子さんも詐欺ではないかと疑っていたものの、少額の投資に対してきちんとリターンが振り込まれていたことで、すっかり信頼してしまったようです。

通帳を確認すると、最初のうちは振り込んだ金額に対してリターンの振り込みがあるものの、節子さんが数百万円の大きな金額を振り込んだタイミング以降、ぱったりと入金がなくなっています。

「ほら、このときから入金がなくなってる。やっぱり詐欺だよ」

裕之さんがこう説明しても、節子さんは「ううん、入金はまだだから。もうすぐだから」と信じて疑いません。そうして、合計で1,000万円以上の支出をしてしまっていたばかりか、リターンを見込んで散財していたのです。

その後、裕之さんは警察にも相談しましたが、犯人の特定は難しいようで、お金が戻ってくるめどは立っていません。

「母さんのためを思って仕送りしていたのに、まさかこんなことになるなんて。どうか夢であってくれ……」

離れて暮らす親のために今日からできること

今回の事例のように、高齢者を狙った投資詐欺は後を絶ちません。近年は詐欺の手口も巧妙化しており、言葉巧みに高齢者の信頼を得て、子世代が気づかないうちに被害が広がってしまうケースが増えています。

このような被害に遭わないためには、「気づく仕組み」と「話せる関係」が大切です。子世代があらかじめできることとしては、下記の4点があげられます。

1．仕送りは「目的」を明確に

「足りないから」だけで送金せず、「医療費が増えている」「公共料金が高くなった」など、具体的な内訳を確認しましょう。

2．通帳や明細は「一緒に」確認

可能であれば、定期的に通帳やカード利用明細を一緒に確認することで、不審な支出を早期に発見できます。電話などで会話を増やすだけでも、親の生活の変化や不自然なお金の使い方に気づきやすくなります。

3．お金の話をオープンにできる関係づくり

「迷惑をかけたくない」「恥ずかしい」という心理から、高齢者は被害を抱え込んでしまいがちですが、これが二次被害につながる可能性を高めます。普段からお金について気軽に話せる雰囲気をつくることが大切です。

4．金融リテラシーを学ぶ

「必ず儲かる」「高配当を保証」などの怪しいワードを、親と共有しておきましょう。また、消費生活センターや金融機関など、「迷ったらここに電話」という相談先を決めておくと安心です。

上記にあげた4点は、どれも今日から始められることです。大切なのは、必要以上に疑うことではなく、一緒に守る姿勢です。

仕送りを「意味のある支援」にするために

親子でもお金の話はあまりしてこなかったという家庭も少なくないでしょう。しかし、仕送りを本当に意味のある支援にするには、親子で生活状況を共有し合うことが大切です。

投資詐欺は「自分には関係ない」と思っている人ほど狙われやすく、高齢の親世代にとっては決して他人事ではありません。高齢の親を守るには、「自分は大丈夫」と思い込ませないことが第一歩です。

仕送りをする際は、その使途を確認し、通帳や明細を一緒に見直す習慣を持つことが大切です。こうした小さな習慣が、大きな安心につながります。さらに、お金のことをオープンに話せる関係を築いておくことが、親の老後を守ることにつながります。



石川 亜希子

AFP