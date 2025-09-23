「男性にリードされるのが好き」という人は、周囲のアラフォー男性に目を向けてみてはいかがでしょうか。同年代の男性にはない魅力を見つけられると、双方にとって幸せな交際に発展するかもしれません。そこで今回はインターネットユーザーの独身男性293名に聞いたアンケートを参考に、「実は狙い目？アラフォー男性と付き合うメリット」をご紹介します。【１】人を見る目が養われているので、女性を見た目だけで選ばない「いい年