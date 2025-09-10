【ELDEN RING NIGHTREIGN：高難度チャレンジモード「深き夜」】 9月11日10時30分 実装予定

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」について、9月11日10時30分に実装予定の高難度出撃モード「深き夜」のトレーラーを公開した。

「深き夜」は、高難度な出撃モード。出現する敵が通常より強化され、標的となる夜の王を指定できず、発生中の地変は反映されない。また、「深き夜」専用の「深層の遺物」やデメリット効果を持つ代わりに複数の付帯効果を持った武器が登場する。

トレーラーでは、「深き夜」について詳しい情報が公開された。「深き夜」では専用遺物である「深層の遺物」をセットできるよう聖杯に新たに枠が3つ追加されるほか、全身が赤黒く光っている強力な敵「変異体」も登場。「変異体」などを撃破することで複数の付帯効果を持つ武器がドロップする。

なお、「鈴玉狩り」が強化されている様子も確認できた。

【ELDEN RING NIGHTREIGN 「深き夜」紹介トレーラー【2025.9】】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.