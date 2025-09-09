俳優オーランド・ブルームは、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズの最新作で、自分以外の誰かがレゴラス役を演じる姿を見たくないという。「ロード・オブ・ザ・リング」3部作および「ホビット」シリーズでレゴラスを演じていたオーランドだが、ゴラム役を演じていたアンディ・サーキスが自ら監督を務めるシリーズ最新作「ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム」に向けては出演オファーを受けていないそうだ。



【写真】金髪のイケメン妖精 確かにオーランド・ブルーム以外は考えられない

「トゥデイ」出演時に同新作について尋ねられたオーランドは「何も知らないんだ」と明言。「ゴラムがテーマになっていることは知ってる。だから何が起きてもおかしくないね。あの映画シリーズに参加できたことにはとても感謝してる。でも何も聞いていないよ」と強調した。「誰か別の人がレゴラスを演じるのは見たくないけどね。どうするのかな？別の人をレゴラスに配役するのかな？」とかなり気になっている様子。「AIで最近はなんでもできるからね」とまさかの可能性についても言及した。



一方で、ガンダルフ役で知られるイアン・マッケランは先日、2027年12月に公開予定の同作に出演する可能性を示唆していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）