Snow Manが、5枚目のフルアルバム『音故知新』を11月5日にリリース。また、あわせて新ビジュアルとコンセプトビデオも公開された。

本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、“もしSnow Manが歌ったら…”というテーマのもと、多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。音源として、初回盤A／Bには新曲を含む全12曲収録予定、通常盤は、新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録予定だ。

また、映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMV／マルチアングル映像とメイキング映像Aが、初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMV、メイキング映像B、撮りおろし特典映像がそれぞれ収められる。

さらに、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開催も決定。2025年11月15日～2026年1月18日までの期間、札幌、福岡、東京、名古屋、大阪で全17公演を行う。

（文＝リアルサウンド編集部）