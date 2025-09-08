福岡市博物館で映画の中に入ったかのような特別な体験！ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

2025年10月13日(月・祝)から2026年2月1日(日)まで、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの作品の世界に没入できる「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」が福岡市博物館で初めて開催されます！

映画のシーンに入り込んだかのような体験や、福岡会場限定のオリジナルステッカープレゼントなど、ファンにはたまらない企画が満載です。

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」福岡市博物館

イベント概要

価格：一般 (土日祝) 2,700円、(平日) 2,500円／中高生 (土日祝) 1,900円、(平日) 1,700円／4歳〜小学生 (土日祝) 1,000円、(平日) 800円

発売日：2025年9月16日(火) 10:00〜

販売場所：各プレイガイド（ローソンチケット、KKday）、会場当日券売場

開催期間：2025年10月13日(月・祝)〜2026年2月1日(日)

開催時間：9:30〜17:30 (入館は16:30まで)

開催場所：福岡市博物館 特別展示室 (福岡市早良区百道浜3-1-1)

2025年10月13日(月・祝)から福岡で初めて開催される「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」！ ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新作まで、まるで映画の中に入り込んだかのような没入感を体験できるイベントです。

『ライオン・キング』の動物たちに囲まれたり、ジュディ・ホップスと列車に乗って『ズートピア』に行ったり、『アラジン』やジャスミンと共に魔法の絨毯に乗ったり、『ミラベルと魔法だらけの家』で不思議な家の中に入ったりと、アニメーションの世界を全身で感じることができます。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの芸術やレガシーを堪能できるこのイベントでは、『アナと雪の女王』や『リトル・マーメイド』、『ベイマックス』、『塔の上のラプンツェル』など、数々の名作を彩る音楽、アート、アニメーションを楽しむことができます。

会場では全エリアで写真撮影もできます！

福岡会場限定のスペシャル企画

会期中の平日限定で、有料入場者の方には「福岡会場オリジナルステッカー」がランダムで1枚プレゼントされます！

スマートフォンにも貼れるサイズ（W80mm×H60mm）の、全6種類からなる非売品のステッカーです。各日分は無くなり次第終了となります。

※3歳以下の方や「招待券」利用者は対象外です。

※デザインは選ぶことはできず、ランダムでのお渡しとなります。

オリジナルグッズも多数登場

本イベントのオリジナルグッズも多数登場します。展示会場の特設グッズショップは、当日の鑑賞時間内のみ入店が可能です。

BOOK型ライト

価格：8,800円(税込)

本型デザインのライトは、ページを開くように光を灯すことができます。ベッドサイドや棚に飾って、お部屋のアクセントとしても活躍します。

ぬいぐるみ

価格：2,772円(税込)

イベントのロゴがデザインされたぬいぐるみは、触り心地の良い素材で、お部屋に飾ったり、抱きしめて癒されたりするのにぴったりです。

コレクターアイテムとしてもおすすめです。

マグカップ

価格：各1,980円(税込)

ロゴや名作のイラストが描かれたマグカップは、ティータイムをより楽しくしてくれます。

複数のデザインがあり、お気に入りの作品のデザインを選ぶことができます。

ポストカード

価格：各220円(税込)

ディズニー・アニメーションの名場面がデザインされたポストカードは、自分へのお土産や友人へのメッセージカードとしても最適です。

様々なデザインがあるので、お気に入りのシーンを探すのも楽しいです。

フェイスタオル

価格：1,760円(税込)

イベントのロゴがデザインされたフェイスタオルは、手触りの良い綿素材で、普段使いにもぴったりです。

洗顔時やスポーツなど、様々なシーンで活躍します。

マルチクロス

価格：各770円(税込)

名場面がデザインされたマルチクロスは、眼鏡拭きやスマートフォンの画面拭きとして便利に使用できます。

何枚あっても困らないアイテムです。

メゾン ド フルールFANTASIA／サイドポケットトートバッグ

価格：7,000円(税込)

『ファンタジア』をテーマにした、上品なトートバッグです。

サイドポケットも付いていて、機能性も抜群。

日常使いしやすいデザインです。

メゾン ド フルールFANTASIA／ほうきリボンチャーム

価格：3,560円(税込)

『ファンタジア』に登場する魔法のほうきをモチーフにしたリボンチャームです。

トートバッグやポーチに付けて、かわいらしいアクセントにできます。

ポストカードホルダー

価格：各1,430円(税込) ※ポストカードは別売り

お気に入りのポストカードをコレクションできるホルダーです。

デザインは複数あり、用途に合わせて選べます。

別売りのポストカードと一緒に購入するのもおすすめです。

缶バッジコレクション 30種

価格：各660円(税込)

30種類のデザインがランダムで手に入る缶バッジです。どのデザインが当たるかはお楽しみ！

カバンや帽子に付けて楽しむことができます。

福岡市博物館で、ディズニー・アニメーションの没入体験イベント「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」の紹介でした。

