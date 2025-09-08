サッカーとはこんなにゴールを簡単に奪えるスポーツなのか。EURO2024王者スペインが容赦ない攻撃、“衝撃のスコア”で難敵トルコを粉砕【W杯欧州予選】
現地時間９月７日、ワールドカップの欧州予選で白星スタートしたスペイン代表がトルコ代表とのアウェーゲームに臨んだ。
前節のブルガリア戦（３−０）と同じスタメンで戦ったスペインは立ち上がりからボールを保持。４分にはエリア内からニコ・ウィリアムスが強烈なシュートを放った。これは相手GKに防がれるも、続く６分、ペドリの華麗なミドルでいとも簡単に先制した。
その後も左サイドバックのククレジャ、右ウイングのヤマル、CFのオジャルサバルらを軸に攻め込んだスペインは、トルコにカウンターを食らう場面がありながらも基本的には押し込んだ。１−０で迎えた14分にはヤマルが異次元の単独突破からシュート。ゴールにならなかったものの、ヤマルの凄さを示すシーンだった。
そして22分、ククレジャのクロスからエリア内でニコ・ウィリアムス、オジャルサバルが繋いだボールを最後はメリーノが左足で蹴り込む。文字通り芸術的な崩しからスペインが追加点を奪った。
EURO2024王者の貫禄をまざまざと見せつけたスペインは前半30分までシュート10本。グループE最大の難敵と目されたトルコを内容で圧倒した。ニコ・ウィリアムスやヤマルのシュートミスがなければ、この段階でさらに点差を広げていたはず。それほどスペインの攻撃には迫力と品格があった。
43分にニコ・ウィリアムスが負傷交代（フェラン・トーレス投入）するアクシデントがあったスペインはそれでも動揺する様子はなく、前半のアディショナルタイム（45分＋１分）に加点。完璧な崩しからメリーノの右足シュートで３−０とした。
後半も試合展開は変わらず。組織的な守備でトルコの攻撃を封じつつ、ヤマルの個人技などで相手ゴールに迫ったスペインが力の差を見せつけた。53分にヤマルのお膳立てからフェラン・トーレスが右足でチームの４点目を挙げると、その５分後にはメリーノが正確無比のミドルでハットトリックを達成したのだ（スコアは５−０）。
さらに62分にオジャルサバルのアシストからペドリが冷静に決めてスペインは６−０。容赦ない攻撃でトルコの戦意を削いでいった。そこからスコアは動かなかったものの、サッカーとはこんなにゴールを簡単に奪えるスポーツなのかと、そんな印象すら残す一戦だった。
モンテッラ監督（元イタリア代表）率いるトルコを敵地で、しかも衝撃のスコアで粉砕したスペインは今予選連勝でグループEの単独首位に。本大会出場へ大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
前節のブルガリア戦（３−０）と同じスタメンで戦ったスペインは立ち上がりからボールを保持。４分にはエリア内からニコ・ウィリアムスが強烈なシュートを放った。これは相手GKに防がれるも、続く６分、ペドリの華麗なミドルでいとも簡単に先制した。
その後も左サイドバックのククレジャ、右ウイングのヤマル、CFのオジャルサバルらを軸に攻め込んだスペインは、トルコにカウンターを食らう場面がありながらも基本的には押し込んだ。１−０で迎えた14分にはヤマルが異次元の単独突破からシュート。ゴールにならなかったものの、ヤマルの凄さを示すシーンだった。
EURO2024王者の貫禄をまざまざと見せつけたスペインは前半30分までシュート10本。グループE最大の難敵と目されたトルコを内容で圧倒した。ニコ・ウィリアムスやヤマルのシュートミスがなければ、この段階でさらに点差を広げていたはず。それほどスペインの攻撃には迫力と品格があった。
43分にニコ・ウィリアムスが負傷交代（フェラン・トーレス投入）するアクシデントがあったスペインはそれでも動揺する様子はなく、前半のアディショナルタイム（45分＋１分）に加点。完璧な崩しからメリーノの右足シュートで３−０とした。
後半も試合展開は変わらず。組織的な守備でトルコの攻撃を封じつつ、ヤマルの個人技などで相手ゴールに迫ったスペインが力の差を見せつけた。53分にヤマルのお膳立てからフェラン・トーレスが右足でチームの４点目を挙げると、その５分後にはメリーノが正確無比のミドルでハットトリックを達成したのだ（スコアは５−０）。
さらに62分にオジャルサバルのアシストからペドリが冷静に決めてスペインは６−０。容赦ない攻撃でトルコの戦意を削いでいった。そこからスコアは動かなかったものの、サッカーとはこんなにゴールを簡単に奪えるスポーツなのかと、そんな印象すら残す一戦だった。
モンテッラ監督（元イタリア代表）率いるトルコを敵地で、しかも衝撃のスコアで粉砕したスペインは今予選連勝でグループEの単独首位に。本大会出場へ大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番