1,000円以下のおつまみ充実！ 百名店出身シェフのイタリアン（東京・梅ケ丘）

バーカロ ルーポ（東京・梅ケ丘）

ローストチキン レモン柚子胡椒 880円 写真：お店から

2025年8月、梅ケ丘駅から徒歩1分という好立地に、気軽に立ち寄れるカジュアルイタリアン「バーカロ ルーポ」がオープンしました。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている白金台の人気モダンイタリアン「RAMA 白金」の2号店となります。シェフを務めるのは瀬形裕太氏。20歳からカフェで料理人として腕を磨き、27歳からは「RAMA 白金」で約6年間スーシェフを務めてきた実力派です。確かな技術と経験をもとに、自由な発想で生み出される料理が魅力となっています。

ガラス張りで開放的な店舗 写真：お店から

外観はほぼ全面ガラス張りで、通りから店内の雰囲気が一望できる開放的なデザイン。店内は落ち着いた印象のインテリアで統一され、照明やスピーカーなどの設備には作家物を多く採用。洗練された空間の中で、肩肘張らずに食事やワインを楽しめます。客席は、テーブル8席に加え、テラス2席、バーカウンター4席。テラス側とバーカウンター側の窓は開閉可能で、営業時には大きく開け放たれ、風が通り抜ける心地よい開放感が味わえます。

トマトのお浸し モッツァレラ 660円 写真：お店から

おすすめメニューの一つは「トマトのお浸し モッツァレラ」。イタリアンの定番・カプレーゼを、日本調理法であるお浸しと融合させた、新しくユニークな一皿です。モッツァレラはムース状に仕立てられており、なめらかな食感と、トマトの瑞々しさが絶妙に調和します。

ブルスケッタ 写真：お店から

その他、柚子の爽やかさとピリッとした辛みがアクセントの「ローストチキン レモン柚子胡椒」や、オレンジでマリネした海峡サーモンを自家製オニオンソースで味わう「サーモンカルパッチョ」880円、自家製ミルクパンを使った「ブルスケッタ」（生ハムモッツァレラ 660円、レバームースとりんご 550円）など、ワインがすすむ魅力的な料理がそろいます。

見ているだけでワクワクするショーケース 写真：お店から

同店の大きな特徴は、北イタリア・ヴェネツィアの気軽に立ち飲みできる「バーカロ」スタイルを取り入れていること。店内のショーケースから好きな料理を選び、少しずつ色々なものを楽しめます。小鉢でリーズナブルに食べられるのもうれしいポイント。料理は頻繁に入れ替わるそうなので、訪れる度に新たな味に出会えます。さらに、ショーケース内は全てテイクアウト可能で、自宅やピクニックなどでも気軽に楽しめます。もちろんパスタやデザートも用意されているので、カフェ利用にもおすすめ。

仕事帰りにふらっと立ち寄って一杯、休日に友人とゆっくりディナー、あるいは料理をテイクアウトして家族で食卓を囲むなど、さまざまなシーンを彩ってくれる「バーカロ ルーポ」。地域に根差し長く愛される存在となりそうな、注目の新店です。

食べログレビュアーのコメント

チキンパテ 出典：どくだみちゃんさん

『シェフはRAMA東京の元スーシェフ瀬形氏。

店内はテーブル席がいくつかとテラス席も。

お水とカトラリーはセルフで。オーダーはショーケースに用意されているものをオーダー。アルコールは好きなものをお店の方にお伝えします。お会計は最後退店時に。

おつまみメニューは海鮮のセビーチェハムの盛り合わせチキンパテブルスケッタ二種チキンフリットニョッコフリットらしきものも見かけました！

この日はふらっと立ち寄ったので控えめにシーフードのセビーチェとチキンパテを。小ぶりで一人でも食べきれる量と良心的なお値段。お料理はキレと安定感があります。このお値段でこんなに美味しいお料理がいただけるなんて〜と。

一流店が手掛けると料理のクオリティも違いますね〜。

グラスワインも600円〜と良心的。お店の方もとっても親切で居心地よく過ごせるバルでした！

お隣の方がチキンフリットを絶賛されていました』（どくだみちゃんさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆バーカロ ルーポ住所 : 東京都世田谷区梅丘1-25-2TEL : 03-6413-1160

文：佐藤明日香

