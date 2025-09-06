マーベリックスのフォワード、PJ・ワシントンが4年約132億円の延長契約に合意

9月4日（現地時間3日）。ダラス・マーベリックスのPJ・ワシントンが、4年9000万ドル（約132億3000万円）の延長契約に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。

先月27歳を迎えたワシントンは、201センチ204キロのフォワード。2019年のドラフト1巡目12位でシャーロット・ホーネッツから指名されてNBA入りし、2024年2月のトレードでマブスへ加入。

マブスで先発へ定着したワシントンは、2024年のプレーオフでNBAファイナル進出に貢献。在籍2年目の2024－25シーズンは、57試合へ出場して平均32.2分14.7得点7.8リバウンド2.3アシスト1.1スティール1.1ブロック、3ポイントシュート成功率38.1パーセント（平均1.6本成功）を残した。

同メディアによると、昨シーズンのワシントンは50試合以上に出場した選手たちのうち、平均1.0スティール、1.0ブロックをクリアした8選手のうちの1人だったという。

今シーズンのマブスは、フロントコートにアンソニー・デイビス、ダニエル・ギャフォード、デレック・ライブリー2世、ワシントンに加えて今年のドラフト全体1位指名で入団したクーパー・フラッグもおり、層の厚い布陣を擁している。

【動画】昨シーズンにワシントンが決めた好プレー集をチェック！





