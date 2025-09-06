『プリンセッション・オーケストラ』第22話 プリンセスたちの歌が通じず敗北
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第22話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第22話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第22話「わたしのいちばんしたいこと」＞
なつの路上じゃない単独ライブが決定し、沸き立つみなもたち。しかしそんな喜びの中、バンド・スナッチが四人同時に現れます。
とうとう本気の力を発揮したバンド・スナッチにはプリンセスたちの歌も通じず、圧倒され、ついには敗北を喫してしまうのです。
＞＞＞第22話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
