驚異的なペースで一発を量産しているヤクルトの村上宗隆（25）に、米メディアの報道も加熱し始めている。

5日のDeNA戦の九回に、ストッパー入江が投じた低めの直球をバックスクリーンにぶち当てる圧巻の3ラン。これで右脇腹痛から復帰した7月29日以降の34試合で18本塁打のバカ当たりだ。

昨年12月に右肘のクリーニング手術を受けたうえ、コンディション不良でキャンプから大きく出遅れたこともあってか、今オフのメジャー挑戦が内定していながら、その実力に懐疑的な声もあった。が、米ヤフースポーツは、開幕前の3月に発表した「今年のMLBにインパクトを与える選手トップ50」のランキングで、42位としていた村上の評価を大幅に上方修正。8月8日に発表した「FAランキング」では、村上の名前を10位に入れた。米スポーツ専門局のESPNも日本時間5日、村上の契約額が2億ドル（約300億円）を超える可能性に言及している。

「米メディアで、村上獲得に参戦する球団として盛んに名前が取り沙汰されているのが、ドジャース、メッツ、レッドソックス、マリナーズ、ヤンキースの5球団です。今季開幕前のチーム年俸ランキングで1位のメッツ（約489億円）、2位のドジャース（約460億円）、4位のヤンキース（約408億円）と軒並み上位の金満球団ばかり。

レッドソックス（11位=約276億円）、マリナーズ（16位=約207億円）にしても、資金力がある。加えて、村上がバックスクリーンに3発を打った8月30日の広島戦は、パドレスのプレラーGMがわざわざ来日して直接視察している。パドレスも年俸ランキング9位（約293億円）の金満球団です。資金力のある球団による争奪戦になれば、条件は当然、上がっていく。復帰後の量産態勢を見れば、300億円契約はあり得る額だと思います」（代理人事務所関係者）

ちなみに、2022年3月にカブス入りした元広島の鈴木誠也は5年総額8500万ドル（当時のレートで約101億円）で、翌年にオリックスからレッドソックスに入団した吉田正尚は5年総額9000万ドル（同約123億円）だった。

村上は周囲から祝福されながら海を渡ることになりそうだが、それとは対照的だったのがドジャース佐々木朗希だろう。メジャー挑戦にあたり、ロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

