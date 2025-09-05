意外なクラブの下部組織で育った「プレミアリーグのスター5名」

今、サッカー界では少年時代から国を渡ることが一般的なものになり、ビッグクラブのアカデミーには各地から優秀な人物が集まっている。

今回は『Planet Football』から「他のアカデミーから引き抜かれた経験を持っている、信じられないワンダーキッズたち」の一部をまとめてご紹介する。

リオ・ングモハ

所属クラブ：リヴァプール

かつて所属していたアカデミー：チェルシー

リヴァプールアカデミーの最新鋭スター候補生は、プレミアリーグにおける史上最年少得点者の記録を20年ぶりに更新してみせた。今最も注目される選手の一人になった。

彼はチェルシーのアカデミーで8年間を過ごした選手であったが、昨年夏にリヴァプールからスカラーシップのオファーを受け、ロンドンを離れてマージーサイドへとやってきた。

そしてイングランドU-16のメンバーとして活躍する一方でリヴァプールのユースの中心となり、アルネ・スロット監督に高く評価されるヤングスターになった。

オマリ・ハッチンソン

所属クラブ：ノッティンガム・フォレスト

かつて所属していたアカデミー：チェルシー、アーセナル

数々の有望選手をアカデミーに迎え入れているチェルシーとアーセナル。それを経験したプレーヤーの一人が、今ノッティンガム・フォレストでプレーしているオマリ・ハッチンソンだ。

4歳でチェルシーの下部組織に加入し、それからチャールトン・アスレティック、アーセナル、そしてチェルシーに戻ってトップチームに1試合だけ出場した。

その後イプスウィッチ・タウンへと貸し出されて完全移籍。さらに今季はノッティンガム・フォレストへ加入しており、期待のヤングスターとして注目されている。

アレハンドロ・ガルナチョ

所属クラブ：チェルシー

かつて所属していたアカデミー：アトレティコ・マドリー

スペイン人の父とアルゼンチン人の母の間に生まれ、マドリードで育ったガルナチョ。アトレティコ・マドリーの下部組織で5年間を過ごしたあと、2020年10月にマンチェスター・ユナイテッドへと移籍した。

そしてイングランドでの最初のフルシーズンとなった2021-22で、マンチェスター・ユナイテッドをFAユースカップ優勝に導く活躍を見せて「チームの年間最優秀選手賞」に輝いた。

今季はマンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへの移籍を決断し、新たなステージへと進んだ。シニアではやや伸び悩みを見せているとはいえまだ21歳。今後のブレイクを期待したいところ。

ラヒーム・スターリング

所属クラブ：マンチェスター・シティ、チェルシー

かつて所属していたアカデミー：QPR、リヴァプール

ングモハやブリュースターなど、ロンドン生まれながらリヴァプールの下部組織で育つ選手は数多い。その先駆者と言えるのはラヒーム・スターリングだ。

彼は5歳のときに生まれ故郷のジャマイカを離れ、ロンドンでウェンブリー近くの学校に通った。地元のクラブで育った後、QPRのアカデミーに入団し、そこで才能を開花させ、多くのクラブからスカウトされた。

母親は「ロンドンのギャング文化から離れさせたい」という意向を持っており、そのためスターリングはリヴァプールのアカデミーを選び、マージーサイドでトップレベルの選手に成長することになる。

ナタン・アケ

所属クラブ：マンチェスター・シティ

かつて所属していたアカデミー：チェルシー

ヨーロッパ各地から才能ある若者がプレミアリーグのユースチームに加わることは、今や一般的なものになった。

オランダのハーグで生まれ育った彼は、地元を離れたあとでフェイエノールトのアカデミーを経てチェルシーへと移籍。ナサニエル・チャロバーやロフタス＝チークとともに、2012年のFAユースカップ優勝に大きく貢献した。

トップチームでは控え選手として数回の出場に留まったが、その後レディング、ワトフォード、ボーンマス、そしてマンチェスター・シティで活躍した。

