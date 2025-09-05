【コラボレーションフィギュアシリーズ「COVERS」】 9月4日 発表

グッドスマイルカンパニーは、新たなフィギュアシリーズ「COVERS」を発表した。

本シリーズでは、“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”という取り組みを、新たなフィギュアシリーズで展開し、アートと立体表現の融合により、キャラクターの魅力をあらためて引き出す驚きと感動を届けるコラボレーション企画となっている。

今回本シリーズの特設サイトが公開。「グリッドマン ユニバース」より女子高生としての「新条アカネ」と「宝多六花」を、トリダモノ氏視点で描いたイラストをフィギュア化しており、コーエーテクモゲームスの錬金術RPG「ライザのアトリエ」シリーズで「ライザリン・シュタウト（ライザ）」たちのキャラクターデザインを担当した同氏による夢のコラボレーションにより、「グリッドマン」の六花やアカネの太ももなどのムチムチ具合も素晴らしい表現となっている。

またそれ以外にも、「グリッドマン ユニバース」より「新条アカネ」のニューオーダー姿をsaitom氏によるアレンジでフィギュア化したものを公開している。

「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」

「新条アカネ Chaos New Order feat.saitom」

「ホロ feat. saitom」

(C) 円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合