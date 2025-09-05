【イオンスタイルオンライン：「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選販売会】 抽選受付期間：9月9日11時～9月11日23時59分 当選発表：9月17日12時頃 購入期間：9月17日12時～9月18日23時59分 10月15日以降 順次出荷 価格：53,980円

イオンは、10月16日に発売予定の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」について、抽選販売会を9月9日11時より9月11日23時59分まで実施する。

本製品は、Nintendo Switch 2本体とソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」ダウンロード版のセット。今回の抽選販売会では、各種イオンマークのクレジットカード払いが可能な人のみを対象としており、他のNintendo Switch 2の抽選販売複数応募した場合には応募が全て無効になる。

当選発表は9月17日12時頃を予定しており、当選者は9月17日12時より9月18日23時59分までに購入する必要がある。なお、商品は10月15日以降に順次出荷される。

□「イオンスタイルオンライン限定 抽選販売会のお知らせ」