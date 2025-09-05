スキーンズに6回まで2安打無失点と封じられた

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・パイレーツ戦に3-5で敗れた。9回にベッツのソロから3点を返し2戦連続の完封負けこそ阻止したが、3連敗でマジック消滅。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「相手を脅かすことができなかった」と厳しい表情だった。

剛腕スキーンズに手も足も出なかった。「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、2三振。6回までラッシングの二塁打とロハスの安打の2安打のみに封じられた。

試合後、ロバーツ監督は「序盤は球数を増やして、いい攻撃ができていたと思う。でも、その後（スキーンズは）調子を掴んでしまった」と肩を落とした。

試合は、0-5の9回に先頭のベッツが15号ソロ。その後も打線がつながり、パヘス、ロハスの適時打で2点差まで迫ったが、反撃もそこまでだった。2死一、二塁で一発出れば逆転の場面で途中出場していたロートベットが3球三振。ネクストバッターサークルで準備していた大谷に打席は回ってこなかった。

8回からラッシングを交代させたことについて「5点差で負けていたし、ダルトン（・ラッシング）は3、4試合連続で捕手を務めることになるから、休ませたかった」と説明。しかし、「9回に打者8人の攻撃になることを予想できたらよかったんだけどね……」と後悔していた。

直近6試合で5敗。「勝率がよくないチーム相手に十分なほど負けている」とサバサバと語った。「今日だって最高の投手と対戦したけど、勝率がよくないチーム相手に負けたという事実は変わらない。（どうしてなのか）私は答えることができない」と振り返った。

ナ・リーグ西地区首位に立つドジャースは3位ジャイアンツゲーム差が7に。直接対決を残り7試合を残すため、ジャイアンツの自力優勝の可能性が復活。ドジャースのマジックが消滅した。（Full-Count編集部）