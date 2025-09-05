「ねずみの初恋」7巻が本日発売！ ねずみとあおが“初体験”のためラブホテルへ殺し屋少女のラブストーリー最新刊
【「ねずみの初恋」7巻】 9月5日 発売 価格：869円
講談社は、マンガ「ねずみの初恋」の7巻を9月5日に発売する。価格は869円。
本作は大瀬戸陸氏が「週刊ヤングマガジン」で連載中の作品。殺し屋として育てられた少女・ねずみと平凡な青年・あおが恋に落ち、裏社会で共に生きていくストーリーとなっている。
7巻では付き合って1年の記念日を迎えたねずみとあおが、“初体験”のためラブホテルに入る。
【「ねずみの初恋」7巻あらすじ】
ねずみの初恋、最新7巻は明後日、9月5日（金）発売です！！- 【公式】ねずみの初恋 (@nezumi_hatsukoi) September 3, 2025
「ふたりはついに、
そのときを迎えるー。
初めての、痛み。」
かわいいねずみちゃんの表紙が目印です！ pic.twitter.com/3o8oh8JV8z
付き合って１年の記念日を迎えた、ねずみとあお君。二人は「初体験」のため、ラブホテルに入る。一方、急に仕事が延期となった水鳥は、浅葱と二人きりで、休日を過ごす。しかし平穏に思えたひとときは一転。記憶を失った豚のもとに、謎の集団が襲いかかる！ 重なる、想い。迎える、はじめてのとき――。