¹Ã»Ò±àÅÓÃæ¼ÂàŽ¢¹ÎÍŽ£¼°¿Íºà¤ÏÁ´Á³¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ä´ë¶È¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à"ÂÎ°é²ñ·ÏÎ¥¤ì"¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¹¤´¤¤¶¯Å¨¤ÎÂ¸ºß
¢£¡Ö¹ÎÍÌîµåÉô¡×¡ÖÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¡×¡ÄÂÎ°é²ñÅª¿Íºà¤ÎÍøÅÀ¡¦·çÅÀ
Ë½ÎÏ»ö·ï¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç±ê¾å¤·¡¢¥Ï¥ì¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÅÓÃæ¼Âà¤·¤¿¹Åç¤Î¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¡£½©¤Î¿·¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯1·î¤ËÌîµåÉô¤Î¾åµéÀ¸¤¬ÎÀÆâ¤Ç1Ç¯À¸Éô°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆËË¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¶»¤°¤é¤òÄÏ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄË½¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎË½ÎÏ°Æ·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹âÌîÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹Ã»Ò±à1²óÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2²óÀï¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀèÇÚ¤«¤é¸åÇÚ¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤ÏÏÀ³°¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖÎÀ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×麵¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ¨È³¤ÇË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¸ø½°ÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²¼µéÀ¸¤Ï¾åµéÀ¸¤¬¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµéÀ¸¤¬ÀäÂÐÅª¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ±¹»ÌîµåÉô¤ÎÂÎ¼Á¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾åµéÀ¸¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Î¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÆÃÄ§¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Ë°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÂÎ¼Á¤À¡£Åö»þ¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤¬¹õ¤À¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Çò¤Ç¤â¹õ¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÉþ½¾¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô½Ð¿È¼Ô¤Ï°ìÎ®´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î´ØÏ¢ÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤Ï¡¢ÆüÂç¤Ë¸Â¤é¤º´ë¶È¤Ï¹¥¤ó¤ÇÂÎ°é²ñ·Ï³ØÀ¸¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÎ°é²ñ·Ï³ØÀ¸¤Î²¿¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÍ»·Ï´ë¶È¤Î¿Í»ö²ÝÄ¹¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÔ¾òÍý¤ÊÀ¤³¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÂÎ°é²ñ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾åµéÀ¸¤ÎÌ¿Îá¤ÏÀäÂÐ¡£¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤ÏÉÔ¾òÍý¤À¤é¤±¤Î²ñ¼Ò¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¥¿¥Õ¤µ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¾å²¼´Ø·¸¤äÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¤ËÃé¼Â¤Ê¿Íºà¤È¤·¤ÆÂÎ°é²ñ·Ï¤Î³ØÀ¸¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤¯ÎÏ¡¢¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤éÈà½÷¤é¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ò¹©É×¤·¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿À®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡×¡ÊÎ®ÄÌ¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡Ë
ÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¤ËÃé¼Â¤Ê¿Íºà¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ëÂÎ°é²ñ½Ð¿È¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½¢¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤ä°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿ÆÌ©¤Ê½¸ÃÄ¼çµÁ¤ÎÉ÷ÅÚ¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÎÂÎ¼Á¤ÈÂÎ°é²ñ¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑ¤Ç¤â¡ÈÇã¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ°é²ñ¤âº£¤Ç¤ÏÊÑ¼Á¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤Î´ÆÆÄ¤Îµ¤¤Å¤
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Æì¾°³Ø¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù8·î24ÆüÉÕÄ«´©¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤«¤éÆÃ¤Ë¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ëÈæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤È¿¿µÕ¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¾Ð¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤â²Æì¸©Æâ¤Î»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¤Ç¡¢¡Ö´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼çÂÎÀ¡¢¶¨Ä´À¤ËÍ¥¤ì¤ë¿Íºà¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¶µ¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤½¤¦¤À¡£Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¼çÂÎÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÂÎ°é²ñ±¿±Ä¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤ÏÆþ¼ÒÁ°¤«¤éÀìÌçÀ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¤³¤È¤ä·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿¦¼ïÊÌºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤Ç¤ÏÀìÌçÀ¤òµá¤á¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊÀøºßÇ½ÎÏ¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÎÍÑ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿ÂÎ°é²ñ·ÏÅªÇ½ÎÏ¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤ÎÆüËÜ°ì¤ä¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æþ¾Þ¤Ê¤ÉÆÃÄêÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤¿³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö°ì·ÝºÎÍÑ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¿·Â´¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¿¦Ì³¤äÀìÌçÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿ºÎÍÑ¡×¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï´ë¶È¤ÎÂÎ°é²ñÎ¥¤ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂç¼êÉÔÆ°»º¶È¤Ç¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤«¤éËèÇ¯°ìÄê¿ô¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±ÂçÌîµåÉôOB¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÉÔÆ°»º±Ä¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êª·ï¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ç¥¸¥¿¥ë¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ººÄê¤ä¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¤Î¼è°ú¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤ËÂÎÎÏ¤äÇÏÎÏ¤À¤±¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï³ØÀ¸¤òÍ¥¶ø¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×
¢£ÂÎ°é²ñ·Ï¿Íºà¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊÑ²½¤Ï´ë¶È¤¬¿Íºà°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æ¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¸Ä¡¹¤Î¼Ò°÷¤Î»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼Ò°÷¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Î¾úÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤Î»ý¤Ä¥¹¥¥ë¡¢·Ð¸³¤ä¿Í»öÉ¾²Á¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Î§Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤¬»Ø¼¨¤·¤¿»Å»ö¤ò°ì»åÍð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãé¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹½¸ÃÄ¼çµÁ¤ÎÉ÷ÅÚ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¾å¤ÎÌ¿Îá¤òÀäÂÐ»ë¤·¡¢¾å²¼´Ø·¸¤äÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¤ËÃé¼Â¤ÊÂÎ°é²ñÅªÉ÷ÅÚ¤È¤â¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¯¸ù½øÎó¤â´Ø·¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤Ë¤â²æËý¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ëÇ¦ÂÑÎÏ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
´ÉÍý¿¦¤Î»Å»ö¤â½¾Íè¤ÎÌ¿Îá·¿¤«¤éÉô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹»Ù±ç·¿¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¸Ä¿Í¥³¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ê¤É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤ò³Ø¤Ö³°Éô¸¦½¤¤Ë´ÉÍý¿¦¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼²ñ¼Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡£IT´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾Íè¤ÎÍ½Â¬¤¬º¤Æñ¤ÇÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¾å°Õ²¼Ã£¤ÎÊ¸²½¤ä¡¢²ñ¼Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤ä²ñ¼Ò¤Î¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¼Ò°÷¤Î»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×
²¿¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌ¿Îá¤ËÂ¨»þ¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÉÃ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¸À®·ÏAI¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤ÉÍÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶ÈÂ¦¤Î¿Íºà¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï½¾Íè¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÀäÂÐ¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤ÈË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ï¤â¤¦¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤ª¸Æ¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤Ï½¢¿¦¤ËÍÍø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿ÀÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¾å²¼´Ø·¸¤â¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î¼çÂÎÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Îý½¬ÊýË¡¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÙ¶¯¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ì¶Ú¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ä¤Ö¤·¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ê¤ß¤¾¤¦¤¨¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£·î´©»ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ë