14日に武居由樹VSメディナ

ボクシングのWBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が3日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。武居は14日に、名古屋市のIGアリーナで同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と対戦する。指名試合による3度目の防衛戦は「序盤からぶっ倒しに行く」。笑顔の裏に強い覚悟をもって試合に臨む。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は29歳の武居が11勝（9KO）、25歳のメディナが25勝（18KO）4敗。

3度目の防衛を目指す武居が王者の貫録を見せた。シャドーとミット打ちを1ラウンドずつ行い、軽快なステップワークを披露。時折笑顔を浮かべながらも、キレのある動きでダラダラと汗を流した。昨年12月に負傷した右肩も完治したといい、多彩なパンチで鋭い音を響かせた。

会見の冒頭では「試合まであと11日、ここまでは完璧な仕上がりで、“過去イチ”かと思います」とコメント。前日に公開練習を行った井上尚弥（大橋）の発言を踏襲し、報道陣の笑いを誘った。さらに、仕上がり具合をパーセンテージで問われると「“150％”です」とニヤリ。井上の対戦相手、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が1日に発言した意気込みを引用する余裕もみせた。

メディナは元WBC世界同級ユース王者。2023年には西田凌佑（六島）に判定を負けしたが、その後は全てKO勝ちで4連勝している。印象について武居は「ガンガン前に出てくるフィジカルが強い選手。きつい試合になると思うが、今から覚悟して、バチっと倒すつもりで挑みたい」と気を引き締めた。

那須川天心の元スパーリングパートナーと対戦

5月に行われた前戦はユッタポン・トンデイ（タイ）に圧勝。3度のダウンを奪い、初回TKO勝ちを収めた。この勝利が自信に繋がったといい「序盤からぶっ倒しに行くつもりです」と意気込んだ。

また、メディナは武居がかねて対戦を熱望していたWBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーを務めていたことがある。そのスパーの動画を武居は見たというが、那須川からのアドバイスがあったかについては「聞きたいところですけど、何もなかったです」と話した。

これまで「緑色のベルトが欲しい」と那須川との対戦を見据えた発言をしていた武居。この発言について再度問われると「一旦そこは置いておきます。まずはメディナです。ここが勝負所で勝たないと何も始まらない」と強調した。「今までもそうですが、落とせない試合。ここをクリアして自分の未来のためにつなげたい」と自身を奮い立たせた。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）