マーベル・アニメーション最新作「マーベル・ゾンビーズ」より、超刺激的な予告編映像が初公開となった。あのヒーローたちが地獄のアッセンブルだ。

楽曲に使用されているのは、海外で活躍する日本のBABYMETAL。Poppyをフィーチャリングした「Kawaiiメタルソング」の『from me to u』がパワフルに鳴り響く。

本作は「ホワット・イフ…？」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら？』で描かれた、 スーパーヒーローがゾンビ化してしまった世界で、拡大するゾンビ禍に新世代のヒーローが立ち向かうストーリー。映像の冒頭では、成人向けテレビ番組であることを示す「TV-MA」表記が登場。早速、ゾンビの頭部に矢がブッ刺さる刺激シーンが登場。その後も、次々と登場するゾンビたちの身体が崩壊しまくる映像が続出する。

「は全員死んだ。奴らが襲ってくる」と語るのはサンダーボルツのエレーナ（フローレンス・ピュー）。「わかったよ。じゃ、世界を救おう」と頼もしく語るのはシャン・チー（シム・リウ）だ。そこにネイモアのゾンビが現れると、「ネイモアか……」と呟くのはブレイド。なかなか実写映画化が進展しないMCU版ブレイドが、本アニメーションでいち早く姿を見せた。によれば、ブレイド役声優を務めるのは実写版予定のマハーシャラ・アリではなくトッド・ウィリアムズ。

さらにサノスのゾンビも登場すると、そこに立ち向かうのはブラックパンサー、スパイダーマン、ドクター・ストレンジ（の頭部？）。新たな世代のヒーローたちも続々登場し、実写作品では到底実現不可能は過激かつ豪華な地獄共演を見せている。

「マーベル・ゾンビーズ」は2025年9月25日、米配信。日本での情報を待とう。