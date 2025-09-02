ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー3年目のカーメン・ムジンスキー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は2打数無安打

相手先発は、26歳の生え抜き右腕ムジンスキー。2020年のドラフト特別枠（CB-A）全体31位でパイレーツに入団。23年にメジャー昇格を果たすと、主に救援投手として登板。今季開幕直後は先発の機会を得たものの、結果が出ずに再びブルペンへ。劣勢でのロングリリーフなどに起用されている。

主な球種は、平均96.0マイル（約154.4キロ）のフォーシームが投球全体の37.1％を占め、スライダーにシンカー、決め球チェンジアップ、スイーパー、カットボールと多岐に渡る。

大谷はムジンスキーと通算2打席対戦し、2打数無安打と快音なし。フォーシームで三振を1つ喫している。昨季以来となる対決で9月初アーチは飛び出すか。5本差をつけられた本塁打王争い、最後の追い上げに期待がかかる。

■試合情報

ドジャースvs.パイレーツ

試合開始：日本時間9月3日（水）7時40分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、ABEMA無料