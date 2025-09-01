牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、東京・大久保の「SPICY CURRY 魯珈（ろか）」とのコラボレーション第2弾を実施。「牛魯肉飯（ギュウルーローハン）」を、9月1日から期間限定で発売しています。

“三度うまい”を一品で体験

「SPICY CURRY 魯珈」は東京・大久保にある本格スパイスカレーと魯肉飯の人気店。定番メニューは、カレーと魯肉飯を両方味わえる「ロカプレート」です。

コラボ商品「牛魯肉飯」は、「魯珈」監修のもと、“吉野家ならでは”のスタイルにアレンジしたというメニュー。秘伝のたれで煮込んだ牛煮肉と、八角や五香粉（ごこうふん）の香りをきかせた本格的な魯肉となっており、スパイスの香りが立ち上る一方で、食べやすい甘辛い味付けに仕上げているといいます。

そのままはもちろん、牛煮肉と魯肉を混ぜることで一体感が生まれ、さらに半熟玉子を絡めて食べることで“三度うまい”を体験できるということです。

価格は、「牛魯肉飯」が店内飲食877円（以下税込み）、テイクアウト861円。「肉だく牛魯肉飯」が店内飲食987円、テイクアウト969円。全国の店舗（一部除く）で販売中です。

また、1月に販売されたコラボ第1弾商品「牛魯珈カレー（ギュウロカカレー）」も同日より販売されています。