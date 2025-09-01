ドッグランでお友だちと駆け回っていたサモエドさんが土管の中でスリップしてしまい…。まるでアニメの一コマのような微笑ましい光景は記事執筆時点で100万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられています。

【動画：『土管の中』を走った大型犬→豪快に転んでしまった結果、お友だちが…まるで『アニメの一コマのような光景』】

友だちと一緒に駆け回っていると…

Xアカウント『@samoyedsunny』に投稿されたのは、サモエド「サニー」くんのお姿。この日、サニーくんはドッグランでお友だちと一緒に元気に駆け回り、楽しく過ごしていたそう。

一緒に遊んでいた黒柴さんが猛スピードで土管をくぐり抜けると、サニーくんも後に続いて土管に突入！

しかしツルッと足を滑らせて、土管の中で転んでしまったそうです！一体何が起こったのか…と言わんばかりに一瞬固まってしまったというサニーくん。

まるで『アニメの一コマのような光景』に反響

すると、先に土管をくぐり抜けていた黒柴さんが大急ぎで戻ってきて『大丈夫？』というように、サニーくんの元へ駆け寄ってくれたのだとか。

サニーくんの無事を確認すると、再び駆け出した黒柴くん。サニーくんも後に続こうとしますが、土管の中が狭いからなのか、なかなか上手く立ち上がることができなかったといいます。

そんなサニーくんの様子に気付き、黒柴くんは再びサニーくんの様子をうかがいに来てくれたそうです。

まるでアニメの一コマのような、優しさに溢れたあまりにも尊く微笑ましい光景は多くの人々を悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「嫌になって戻りかけたところに、二度目の黒柴ちゃん。いい友達だ」「しかも二度も戻ってきてくれた」「優しいねえ」「コケちゃうのかわいいからの助けに来てくれる友情がカッコイイ めっちゃ癒されます」など多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@samoyedsunny」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。