【ライブレポート】GENERATIONS『a-nation』でナイナイ岡村隆史とコラボダンス！「お母さん見てる？」（小森隼）

GENERATIONSが『a-nation 2025』でナインティナイン岡村隆史とコラボ。さらに、Da-iCEのステージでは、GENERATIONS×Da-iCEのコラボが2年連続で実現した。

■「オカレーションズです！」

8月31日に開催された『a-nation 2025』に出演したGENERATIONS。炎天下の味の素スタジアムに登場すると「Evergreen 2.0」「Summer Vacation」「AGEHA」など彼らの代表作でもある“アゲ曲”や灼熱のステージにぴったりの夏曲を続けて披露し、会場の盛り上がりは最高潮に。

続く5曲目で「Choo Choo TRAIN」の印象的なイントロが鳴り響くと、どこからか走って登場した青ジャージ姿のナインティナイン岡村隆史が先頭に立ち、7名でおなじみのロールダンスを披露。「a-nationにお越しの皆さん元気ですか！ オカレーションズです！」と岡村が挨拶。サプライズでの登場に会場全体のボルテージがあがった。

2007年にフジテレビ『めちゃ×2イケてるッ！』の企画で「オカザイル」としてEXILEと共に同曲をコラボした当時、キッズダンサーとして岡村とともに踊っていた小森隼が「お母さん見てる？ 18年で夢がかなったよ」と感動を叫ぶ場面も。そして、灼熱のステージで大きな歓声のなか、コラボレーションパフォーマンスを締めくくった。

この模様は10月8日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』で放送される。

■Da-iCEのステージにGENERATIONSが登場！

さらに、Da-iCEのステージにて、GENERATIONS×Da-iCEのコラボが実現。

2024年の『a-nation 2024』でGENERATIONSのステージにDa-iCEがサプライズ登場し、両者のコラボレーションが話題を呼んだが、今回は逆にDa-iCEのステージにGENERATIONSが登場する形となった。

GENERATIONSの楽曲「Hard Knock Days」、Da-iCEの楽曲「DREAMIN’ ON」と、共にアニメ『ワンピース』オープニングテーマを披露。2年連続の共演に、メンバーたちは「（これから）何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか？」とさらなる共演に期待を膨らませていた。

GENRATIONSは2025年、6ヵ月連続でメンバー6人それぞれがプロデュースを手掛け楽曲をリリースする企画『PRODUCE 6IX COLORS』を盛況に収めるなど勢力的な活動を展開。9月7日には『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』の開催を。さらに9月21日からは福岡を皮切りに全国アリーナツアーの開催が決定している。

