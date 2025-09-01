¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥×
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ÊÆÂç¼ê±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥·¥Í¥Þ¡¼¥¯¤Ï2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë9500Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¼ý±×¤Ï15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2250²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£ ÍÎÁ²ñ°÷À©¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï145Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤ÇÇä¾å¤Î55¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ÀÊ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥óX¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÃíÊ¸µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢AI¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼»Üºö¤â³èÍÑ¤·¤Æ¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ï¥ó¥À¡¦¥®¥¢¥Ï¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥¢¥ê¥ó¥°»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥Í¥Þ¡¼¥¯¡ÊCinemark¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®Çä¶È³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ±Ç²è¶È³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹¡ÊNeiman Marcus¡Ë¤ä¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ÊLimited Brands¡Ë¤ÎCMO¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¥·¥Í¥Þ¡¼¥¯¤Ø»²²è¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êÀ½ºî³èÆ°¤¬Ää»ß¤·¡¢±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÉ¼è¤ê¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯Æ±¼Ò¤È±Ç²è¶È³¦Á´ÂÎ¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÁí¼ý±×¤òÌó15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2250²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ13¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç304´Û¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç193´Û¤òÅ¸³«¤·¡¢14¤«¹ñ¤ÇÌó9500Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç5¡óÁý¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÎÁ²ñ°÷À©¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥·¥Í¥Þ¡¼¥¯¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡ÊCinemark Movie Club¡Ë¡×¤Ï¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë145Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ12¡óÁý¡¢2019Ç¯Èæ¤Ç50¡ó°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²ñ°÷¤ÏËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»ÍÈ¾´ü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î30¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÌµÎÁ²ñ°÷¤ÈÍÎÁ²ñ°÷¤ò´Þ¤à¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î55¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¢¥ê¥ó¥°»á¤Ï¡¢Modern Retail¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤Î¸½¾õ¤ä¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤ª¤è¤Ó²ñ°÷À©ÅÙ¤«¤é¾®Çä¶È¤¬³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤Ï²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤«¡©¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¡µë¤Ï2Ç¯´Ö¤Û¤ÉÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤ÏµÓËÜ²È¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ê¶¡µë¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2026Ç¯¤Ë±Ç²èËÜ¿ô¤¬¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬²È¤ò½Ð¤ÆË×ÆþÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Âç·¿¤Î½µËö¤äÂçºî¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢4·î¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊMinecraft¡Ë¡Ù±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤Î3Æü´Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÊLilo and Stitch¡Ë¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡ÊMission Impossible¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ç¡¼½µËö¤Î»Ë¾åºÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥ºàÎÁ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡½¡½¾ÃÈñ¼Ô¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤Ï·ø¤¤»þÂå¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼±Ç²è´Û¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤«¡©ÉÔ¶·»þ¤Ç¤â¿Í¡¹¤Ï±Ç²è´Û¤ËÍè¤ë¡£±Ç²è´Û¤Ï²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Ã¤È¤â¼êº¢¤Ê¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Û¡¼¥àÂÎ¸³¤À¤«¤é¤À¡£¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¬¡¢ÉÔ¶·²¼¤Ç¤â¿Í¡¹¤Ï¸ý¹È¤òÇã¤Ã¤¿¡£¸ý¹È¤Ï¼ê·Ú¤Ëµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£±Ç²è´Û¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÌîµå´ÑÀï¤è¤ê¤â°Â²Á¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤ò²á¤´¤»¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤âÇä¾å¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ ¡½¡½¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï²¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¿Í¡¹¤Ï¼êº¢¤À¤«¤é±Ç²è´Û¤ËÍè¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂÎ¸³¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎXD¤ä¡¢Æ°¤¯ºÂÀÊ¤ÎD-BOX¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¡£¿ô¥É¥ë¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤âÂÎ¸³¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷À©¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î³Û10.99¥É¥ë¡ÊÌó1650±ß¡Ë¤ä11.99¥É¥ë¡ÊÌó1800±ß¡Ë¤ÎÎÁ¶â¤À¤¬¡¢²òÌóÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Ç¡¢À®Ä¹Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï·ÐºÑ¤¬¸·¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤¤Ìë¤ÎÂÎ¸³¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ ¡½¡½²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸½¾õ¤ÈÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸½ºß¡¢ÌµÎÁ¤Î¡Ø¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¡ÊMovie Fan¡Ë¡Ù¤ÈÍÎÁ¤Î¡Ø¥à¡¼¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊMovie Club¡Ë¡Ù¤¬Çä¾å¤Î55¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬Íè¤¿Åö½é¤Ï16¡ó¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËèÇ¯¿·¤·¤¤»Üºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö7Æü´Ö¤Ë7ËÜ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¸µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£²ñ°÷¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç¥Ð¥Ã¥¸³ÍÆÀ¾õ¶·¤ò45Ëü²ó³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í12Ëü·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï14.1Ëü·ï¤Î±þÊç¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç²ñ°÷¤ò¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡½¡½Æ±ÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤ò¤Û¤«¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¸ÜµÒ¤òÃÎ¤ê¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¥Ë¡¼¥º¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£¸ÜµÒ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÇä¾å¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÜµÒ¤¬Âè°ì¤À¡£ ¡½¡½¼ûÍ×¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î±Ç²è´Û¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡©·à¾ì¤ò²þÁõ¤·¤ÆD-BOX¤òÁýÀß¤·¡¢270ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥Ã¥×¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖScreenX¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç¼Ì¤È¥ì¡¼¥¶¡¼±Ç¼Ì¤âÆ³ÆþºÑ¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤Ç¤¤ëºÂÀÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ï¼«Âð¤ÎºÂÀÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²÷Å¬¤ÊºÂÀÊ¤¬¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤ÎºÂÀÊ¤Î70%¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤¢¤ë¡£°û¿©¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÒ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤âÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Î60%¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî5Ç¯´Ö¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿½Ö´Ö¤«¤é²È¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëËà»¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Web¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇäÅ¹¤ÎÃíÊ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥Ã¥·¥å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÇÛ¿®¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°¤ËÇäÅ¹¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¼«Âð¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤â³«»Ï¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÎÆâ³°¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡½¡½º£Ç¯¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡©¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Ç¤É¤¦¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢±Ç²è´ÛÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢»Ù½Ð¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ´À°¤·¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂ¨ºÂ¤ËÍ½»»¤ò¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Î¸¶Ê¸¡§ Cinemark CMO explains how theaters are luring in cash-strapped audiences¡ÏMitchell Parton¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§ÅçÅÄÎÃÊ¿¡Ë