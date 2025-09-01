本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年9月のサービス終了タイトルは6本。今月はアニメシリーズ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」のゲームアプリ「ダンまちバトル・クロニクル」や、前身となるタイトルから約11年続いたスクウェア・エニックス運営の「スクールガールストライカーズ2」、キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”を題材としたラップバトルRPG「ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年9月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

スクールガールストライカーズ2

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 ルミナ プログノシス スマイルマイスター 2024年5月14日 2025年9月24日 LOST ANIMAL PLANET NTTコノキュー 2023年7月31日 2025年9月25日 スクールガールストライカーズ2 スクウェア・エニックス 2014年4月10日 2025年9月29日 ダンまち バトル・クロニクル Aiming 2023年8月24日 2025年9月29日 ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle- オッドナンバー 2024年11月20日 2025年9月30日 シャイニーガール Future Interactive 2025年1月15日 2025年9月30日

2025年9月29日10時 サービス終了

メーカー：スクウェア・エニックス

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

スクールガールストライカーズ2

本作は、スクウェア・エニックスによる新感覚ラノベスタイルRPG。2014年にリリースされた「スクールガールストライカーズ」が2018年にリニューアルし、現在の「スクールガールストライカーズ2」となってサービスが継続されてきた。パラレルワールドで巻き起こる“謎と冒険に満ちた”ストーリー、豪華声優陣が演じる個性豊かな多数のキャラクターなどを楽しめる。

自分好みのキャラクターを選抜してチームを編成。タッチするだけの直感的な簡単操作で迫力ある3Dバトルをプレイできる。キャラクターは豊富なコスチュームとアクセサリでコーディネートも可能。VRやARにも対応し、キャラクターを愛でられる豊富なミニゲームも充実している。

【【スクスト2】ゲーム紹介動画（システム篇）】

2025年6月27日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年9月29日15時となることが明かされた。理由については、「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2014年4月10日のサービス開始から約11年半での終了となる。

サービス終了告知に合わせ、最後まで「スクスト」を楽しめるよう、「ゲーム外イベント」、「グッズ展開」、「その他お楽しみ」の情報をまとめた特設サイトがオープン。ゲーム内イベントやストーリーの最終話公開などについてのスケジュールを確認できるロードマップも公開されている。

なお、未使用のゲーム内通貨についてはサービス終了後に払戻しが行なわれる予定で、詳細は後日ゲーム内および公式サイトにて案内するとのこと。各種問い合わせの際には、データ確認の必要があるため、払い戻し手続きが完了するまではアプリの削除や、機種変更に伴うアプリの再インストールは控えてほしいとしている。

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル

2025年9月29日15時 サービス終了

メーカー：Aiming

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル

本作は、シリーズ累計1,500万部突破の小説を原作とするアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか（ダンまち）」を題材としたRPG。シリーズお馴染みのキャラクターや必殺技なども多数登場し、舞台となる迷宮都市「オラリオ」での冒険者たちの物語を体験できる。

移動も回避も攻撃も、簡単操作で楽しめる爽快バトルアクションが魅力。物語を楽しめるストーリーのほか、自分以外は全員が敵となる対戦コンテンツ「バトルロワイヤル」などゲームならではの要素も充実している。

【『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル』PV】

2025年6月23日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年9月29日15時となることが明かされた。理由については、「皆様に満足いただけるサービスの提供を継続していくことが困難であるという結論に至ったため」としている。2023年8月24日のサービス開始から約2年での終了となる。

サービス終了となる9月29日にオフライン版のアプリを配信予定とのこと。オフライン版では「ダンクロ」のバトルを引き続き楽しめるほか、一部のイベントストーリーをいつでも見返せる予定としている。

なお、未使用の有償通貨については9月29日15時より払戻し申請の受付が開始される。受付終了は2025年12月28日15時までで、2026年1月14日以降に準備でき次第、払戻しが開始される予定となっている。

ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-

2025年9月30日12時 サービス終了

メーカー：オッドナンバー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-

本作は、キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”を題材としたラップバトルRPG。ゲームオリジナルストーリーが展開し、メインストーリーではフルボイスを楽しめる。

簡単操作で本格ラップバトル。キャラクターの個性を活かした技が登場し、迫力の「ヒプノシスアビリティ」や固有のリリック演出など、オリジナル要素が詰まったゲーム体験が魅力となっている。

【『ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-』ゲーム紹介動画】

2025年8月8日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年9月30日12時となることが明かされた。理由については、「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2024年11月20日のサービス開始から約10カ月での終了となる。

サービス終了告知後も新たなピックアップガチャやイベントなどが開催。最新情報については公式Xにて確認することができる。

なお、サービス終了時点で所持している未使用の有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、詳細については後日ゲーム内のお知らせにて案内するとのこと。払戻しの手続きの際には、ゲーム内で表示されるユーザーIDとプレイヤーネームが必要となるため、希望者はサービス終了前に自身のユーザーIDとプレイヤーネームを控えておいてほしいとしている。

