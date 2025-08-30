9月3日（日）に行われる2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）壮行試合の男子ブルガリア代表戦の地上波での生中継がなくなる。

2025年9月12日（金）に開幕する世界バレー。大会に向け、男子日本代表は9月2日（火）と3日（水）にブルガリアと、9月6日（土）と7日（日）に男子イタリア代表との壮行試合を行う。

そのうち、3日の19:00から行われるブルガリア戦と7日の13:45から行われるイタリア戦がTBS系列で生中継されることが発表されていた。ただ、現在行われている女子の世界バレーにて、女子日本代表が準々決勝に進出し、その試合が19:00開始の場合は、女子の試合を生中継するために、男子の壮行試合の中継を取りやめるとしていた。

女子日本代表は29日（金）に行われた世界バレーのラウンド16で女子タイ代表に勝利し、3日19時から行われる女子オランダ代表との準々決勝に駒を進めたため、男子の壮行試合の中継はなくなることとなる。

なお、3日のブルガリア戦を含む男子の壮行試合4試合はいずれも動画配信サービス「U-NEXT」でライブ配信が行われる。